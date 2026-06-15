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Japonezii continuă „tradiția” la Cupa Mondială: Imagini virale cu fanii care au curățat stadionul/ Cum arată vestiarul fotbaliștilor

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 15 Iun 2026
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Fani japonezi înaintea meciului Olanda-Japonia, de la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Fanii Japoniei au impresionat din nou la Cupa Mondială, transformând stadionul într-un exemplu de ordine după meciul cu Olanda, în care au strâns gunoiul din tribune și au lăsat în urmă o imagine impecabilă. Și nici fotbaliștii nu s-au lăsat mai prejos după partidă.

Fanii Japoniei au fluturat cu entuziasm saci de gunoi albaștri, după ce echipa națională a marcat golul egalării pe finalul meciului contra selecționatei Olandei, folosindu-le după fluierul final pentru a menține ceea ce a devenit o tradiție de „curățenie” la Cupa Mondială.

Suporterii „Samurai Blue” au făcut curat pe stadion înainte de a-l părăsi, duminică, strângând gunoaie din tribune după remiza 2-2 a Japoniei cu Olanda, în Grupa F.

Cu doar câteva minute înainte, sacii albaștri goi erau ridicați în aer în timpul sărbătorii golului marcat de Daichi Kamada, care a înscris printr-o lovitură de cap după un corner executat de Koki Ogawa în minutul 88.

Pe lângă scandările constante pentru echipa lor, sacii pe care fanii îi aduc la stadion au fost adesea ridicate la unison. Mai mult, atmosfera a devenit frenetică după reușitele în poarta „Portocalei Mecanice”, mai ales în urma celui de-al doilea gol care a asigurat un punct pentru Japonia, potrivit AP.

„Tradiție” care continuă la Cupa Mondială

Imaginile cu fanii japonezi care strâng și mătură gunoiul au atras atenția publicului pentru prima dată la Cupa Mondială din 1998, în Franța. De atunci, ei au continuat această practică la fiecare ediție, inclusiv în Qatar în 2022.

Acum, ei au lăsat în urmă un stadion complet curat, fără gunoaie, în condițiile în care personalul depune mult efort pentru a curăța stadioanele după meciuri.

Dar nici fotbaliștii nu s-au lăsat mai prejos. Vestiarul echipei naționale a Japoniei după meciul cu Olanda a arătat, și el, impecabil. Fotografiile vorbesc de la sine:

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