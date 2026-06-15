Rezultate Campionatul Mondial. Spectacol total în Grupa F

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Primele meciuri din Grupa F au oferit spectacol și multe goluri, în Olanda - Japonia și Suedia - Tunisia.

S-au disputat primele meciuri din Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Rezultate Campionatul Mondial 2026



Duminică 14 iunie: Olanda - Japonia 2-2 (0-0), la Dallas. Au marcat: Virgil van Dijk (51), Crysencio Summerville (64), respectiv Keito Nakamura (57), Daichi Kamada (89).

Suedia - Tunisia 5-1 (2-1), la Monterrey. Au marcat: Yasin Ayari (7, 90+6), Alexander Isak (30), Viktor Gyokeres (59), Mattias Svanberg (84), respectiv Omar Rekik (43).

Clasamentul grupei F



Loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Suedia 1 1 0 0 5-1 3

2 Olanda 1 0 1 0 2-2 1

2 Japonia 1 0 1 0 2-2 1

4 Tunisia 1 0 0 1 1-5 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Următoarele meciuri de la Cupa Mondială în Grupa F:

Sâmbătă 20 iunie

20:00 Olanda - Suedia (Grupa F), Houston - Houston Stadium

Duminică 21 iunie

07:00 Tunisia - Japonia (Grupa F), Monterrey - Monterrey Stadium

Joi 26 iunie

02:00 Japonia - Suedia (Grupa F), Dallas - Dallas Stadium

02:00 Tunisia - Olanda (Grupa F), Kansas City - Kansas City Stadium.

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CM 2026: Clasamentul golgheterilor

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de duminică:

2 goluri: Folarin Balogun (SUA), Kai Havertz (Germania), Yasin Ayari (Suedia)



1 gol: Julian Quinones (Mexic), Raul Jimenez (Mexic), Ladislav Krejci (Cehia), Inbeom Hwang (Coreea de Sud), Hyeongyu Oh (Coreea de Sud), Jovo Lukic (Bosnia-Herţegovina), Cyle Larin (Canada), Mauricio (Paraguay), Giovanni Reyna (SUA), Breel Embolo (Elveţia), Boualem Khoukhi (Qatar), Ismael Saibari (Maroc), Vinicius Jr (Brazilia), John McGinn (Scoţia), Nestory Irankunda (Australia), Connor Metcalfe (Australia), Felix Nmecha (Germania), Nico Schlotterbeck (Germania), Jamal Musiala (Germania), Nathaniel Brown (Germania), Deniz Undav (Germania), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk (Olanda), Crysencio Summerville (Olanda), Keito Nakamura (Japonia), Daichi Kamada (Japonia), Amad Diallo (Cote d'Ivoire), Alexander Isak (Suedia), Viktor Gyokeres (Suedia), Mattias Svanberg (Suedia), Omar Rekik (Tunisia)

Autogol: Damian Bobadilla (Paraguay pentru SUA), conform Agerpres.