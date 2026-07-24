Finala Cupei Mondiale, ultimul meci pentru Lionel Messi în tricoul Argentinei

Starul argentinian Lionel Messi, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Lionel Messi a decis să se retragă de la naţionala Argentinei, după finala Cupei Mondiale, pierdută cu 0-1 în faţa Spaniei.

Anunţul a fost făcut de Leandro Paredes, şi el jucător în naţionala Argentinei.

”Messi ne-a zis că a fost ultimul lui meci, dar eu sper să nu fie adevărat, sper să continue să joace. E o decizie care îi aparține în totalitate, dar sper să continue, asta îmi doresc”, a dezvăluit Leandro Paredes, conform celor de la COPE.

Ce a declarat Messi după finala CM2026

"Durerea este imensă şi va dura ceva timp până când această rană se va vindeca", a scris fotbalistul în vârstă de 39 de ani pe Instagram, după ce a izbucnit în lacrimi pe stadionul MetLife din New Jersey la sfârşitul finalei CM 2026.

Cu toate acestea, starul argentinian a îndemnat pe toată lumea să se concentreze "pe toate aspectele pozitive": "Pe meciurile pe care le-am întors, dând totul, care vor rămâne pentru totdeauna în amintirile noastre, pe sprijinul unei întregi ţări care, împreună cu munca şi efortul acestui grup, ne-au condus să fim, încă o dată, printre cei mai buni din lume. E greu de apreciat ce am făcut astăzi, dar acest grup a ajuns la două finale consecutive ale Cupei Mondiale".

Messi le-a mulţumit tuturor "pentru fiecare salut şi fiecare mesaj" şi a subliniat impactul naţionalei de fotbal asupra societăţii argentiniene: "Încă o dată, am reuşit să ne unim ca ţară şi să fim împreună, împărtăşind imensa mândrie de a fi argentinieni."

"De asemenea, vreau să felicit Spania pentru Cupa Mondială", a concluzionat argentinianul, care nu a călătorit cu echipa înapoi în ţara sud-americană, ci a rămas în Statele Unite, deşi se aşteaptă să călătorească la Rosario, oraşul său natal, în zilele următoare.

Messi a contribuit cu opt goluri şi a oferit patru pase decisive, Argentina ajungând în finală pentru a treia oară în ultimele patru Cupe Mondiale.

Un gol marcat de Ferran Torres în prelungiri, în minutul 106 al finalei, a propulsat echipa naţională a Spaniei către al doilea titlu mondial după cel din 2010.