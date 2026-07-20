Aproape 7 milioane de fani au urmărit Cupa Mondială 2026 de pe stadion. Mesajul preşedintelui FIFA

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Sursa foto: Agerpres

Gianni Infantino, preşedintele FIFA, a anunţat numărul suporterilor care au asistat la meciurile de la Cupa Mondială 2026 de pe stadion.

"6.810.966 de fani. O singură Cupă Mondială FIFA de neuitat.

Le mulțumim tuturor suporterilor care au umplut stadioanele cu pasiunea lor și au creat momente ce vor rămâne pentru totdeauna în istoria Cupei Mondiale FIFA.

Ați făcut ca această sărbătoare a fotbalului la nivel mondial să fie cu adevărat specială și ne-ați reamintit tuturor de puterea extraordinară a fotbalului de a aduce oamenii împreună", a scris Infantino, pe Instagram.

Se pregăteşte o paradă imensă la Madrid

Madridul, unde petrecerea a durat toată noaptea, se pregăteşte să sărbătorească echipa "La Roja", luni, după ce a cucerit titlul mondial învingând Argentina lui Lionel Messi, acesta din urmă având o prestaţie dezamăgitoare în finală, deşi revenirea sa va fi şi ea sărbătorită la Buenos Aires, relatează AFP.

"Cupa Mondială a exceselor" de duminică a culminat cu o finală care nu va rămâne în istorie, cu excepţia triumfului Spaniei (1-0), care şi-a asigurat a doua stea pe tricou graţie unui gol marcat de Ferran Torres în prelungiri.

Luni după-amiază sunt aşteptaţi aproximativ un milion de oameni pentru a-i sărbători pe campionii mondiali spanioli. Aceştia vor defila prin centrul oraşului într-un autobuz decapotabil, după ce vor ateriza pe aeroportul Madrid-Barajas la ora locală 12:50.

Între timp, o simfonie de claxoane, urale şi cântece în cinstea echipei "La Roja" a răsunat în întreaga ţară imediat după fluierul final, în timp ce o mare de roşu a inundat străzile oraşelor şi satelor din Spania pentru a marca acest eveniment.

La Buenos Aires, s-a aşternut mai întâi o linişte asurzitoare, urmată de lacrimi, pe măsură ce speranţele pentru un al patrulea titlu se spulberau. Totuşi, întrucât suporterii argentinieni sunt campioni mondiali la capitolul pasiune, aceştia au reluat rapid scandările, plini de mândrie şi recunoştinţă pentru ceea ce Lionel Messi şi coechipierii săi au realizat la această Cupă Mondială.

După o noapte care se anunţa lungă şi plină de efervescenţă, sute de mii de oameni sunt aşteptaţi luni în stradă pentru a-i întâmpina, aşa cum se cuvine, pe membrii echipei, a cărei sosire pe aeroportul capitalei este aşteptată în cursul serii.