Franța - Spania, prima semifinală de la CM 2026. Rabiot răspunde provocării lansate de Lamine Yamal

Tânărul spaniol Lamine Yamal. Sursa foto: Agerpres

Franța - Spania, prima semifinală de la CM 2026, se dispută marți seară, 14 iulie 2026, de la ora 22:00. Tensiunile dintre cele două superputeri se amplifică pe măsură ce ne apropiem de ora meciului.

Mijlocaşul francez Adrien Rabiot a declarat, luni, că echipa Franţei "nu se teme de nimeni" înaintea semifinalei Cupei Mondiale de fotbal din 2026 contra Spaniei, programată marţi (22:00, ora României, pe Dallas Stadium) ,transmite AFP.

Replica lui Rabiot pentru Yamal, înainte de Franța - Spania

Replica lui Adrien Rabiot vine după afirmațiile tânărului fenomen al echipei "La Roja", Lamine Yamal, care a zis că nu se teme de "Les Bleus", ci, mai mult, Franța ar trebui să se teamă de Spania.

"Evident, nu ne temem de nimeni. Având în vedere parcursul nostru de până acum, cred că abordăm semifinala în cea mai bună formă posibilă, totul arată bine. Nu cred că am fi putut ajunge într-o condiţie mai bună", a spus el.

Lamine Yamal: "Dacă există cineva de care Franţa ar trebui să se teamă, aceia suntem noi"

Aceasta a fost o replică la afirmațiile lui Lamine Yamal, care dăduse startul schimbului de replici prin intermediul media încă de vineri. "Dacă există cineva de care Franţa ar trebui să se teamă, aceia suntem noi", a declarat el pentru postul spaniol TVE. "Noi am fost cei care i-am eliminat data trecută. Vom vedea ce se va întâmpla, dar nu ne temem", a zis Lamine Yamal.

Adrien Rabiot, jucător-cheie la mijlocul terenului pentru Franţa, a mai subliniat că nu va exista un "plan anti-Yamal" menit să-l blocheze pe jucătorul Barcelonei, care a pus mari probleme echipei Franţei în semifinalele EURO 2024 (scor 2-1) şi în Liga Naţiunilor din 2025 (scor 5-4).

Ne concentrăm pe echipa Spaniei. Nu ne focalizăm atenţia asupra unui singur jucător. Ştim că sunt periculoşi la toate capitolele, fie că e vorba despre el, despre atacul lor, despre posesia mingii, despre jocul în spaţii înguste în apropierea careului sau despre jocul combinativ. Aşadar, trebuie să ne concentrăm pe aceste aspecte, nu pe un anumit individ", a explicat Rabiot.

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Rabiot subliniază "chimia" şi "coeziunea" din cadrul lotului Franţei

"Există o stare de armonie reală. Lucrurile merg foarte bine în afara terenului şi cred că acest lucru joacă un rol uriaş în succesul nostru. Au existat şi situaţii care ne-au apropiat, de exemplu, dificultăţile prin care a trecut selecţionerul (Didier Deschamps şi-a pierdut mama la începutul turneului, n.r.). Iar faptul că ştim că acesta este ultimul turneu al selecţionerului la cârma echipei Franţei, sunt atât de mulţi factori care ne fac să simţim că este momentul potrivit", a mai spus Rabiot.

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