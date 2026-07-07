Jude Bellingham va da numele unei stații de tren din Londra

Jude Bellingham, mijlocaș englez. Sursa foto: Agerpres

După dubla care a calificat Anglia în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, Jude Bellingham a fost răsplătit într-un mod inedit: o stație de tren din Londra îi va purta temporar numele.

Mijlocașul englez Jude Bellingham a văzut o stație de tren din Londra redenumită în onoarea sa până la sfârșitul săptămânii, în urma prestației sale de duminică împotriva Mexicului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal, informează L'Equipe.

Jude Bellingham, două goluri în două minute

Jude Bellingham și-a pus amprenta asupra calificării Angliei. Internaționalul englez a avut o prestație magnifică împotriva Mexicului, (scor 3-2), marcând două goluri într-un interval foarte scurt, în minutele 36 și 38.

Jucătorul echipei Real Madrid și-a propulsat echipa în sferturile de finală și a fost ulterior onorat prin intermediul unei stații de tren din Londra.

O stație a fost redenumită „Stația Jude Bellingham”. Deși inițial măsura era prevăzută pentru o singură zi, această denumire va rămâne valabilă până duminică. Echipa Angliei va disputa, în noaptea de sâmbătă spre duminică, meciul din sferturile de finală împotriva Norvegiei lui Erling Haaland, potrivit Agerpres.

Sfatul lui Bellingham pentru fanii englezi

După victoria împotriva mexicanilor, Bellingham le-a transmis suporterilor: „Dați-le mesaj șefilor voștri și spuneți-le că nu veniți la muncă. Simplu”.

Un locuitor al zonei, aflat în gară, a declarat: „Am venit aici să-i arătăm aprecierea noastră lui Jude Bellingham și sperăm că ne va duce până în finală. Respect, Jude, pentru golurile pe care ni le-ai adus”, potrivit BBC.

Meciul dintre Anglia și Norvegia, disputat la Miami, sâmbătă, începe la ora 00:00 (ora României).

Citește și: CM 2026: Clasamentul golgheterilor, după meciurile de luni, 6 iulie



