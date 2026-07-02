CM 2026:  Statele Unite, în 10 oameni, calificată în optimi după 2-0 cu Bosnia-Herțegovina

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecționata Statelor Unite s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formația Bosniei-Herțegovina cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri, pe San Francisco Bay Area Stadium.

Americanii s-au impus prin golurile marcate de Folarin Balogun (45) și Malik Tillman (82), dar au jucat mai bine de o jumătate de oră inferioritate numerică.

În optimi, Team USA va întâlni pe 6 iulie la Seattle echipa Belgiei, care a obținut o victorie dramatică, după prelungiri, în fața Senegalului (3-2). Americanii nu vor putea conta pe golgheterul Balogun (suspendat).

Bosnia-Herțegovina a început mai bine și a avut două oportunități în primul sfert de oră, un șut expediat de Demirovic (10), de la 16 metri, respins de portarul Freese, și un corner executat cu efect de Alajbegovic, respins de același Freese.

Gazdele au preluat controlul jocului și s-au apropiat periculos de poarta lui Vasilj. Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a solicitat penalty (30), la un duel între Dedic și Balogun, dar arbitrul a făcut semn ca nu a fost. Un minut mai târziu, Balogun (31) a marcat, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Americanii au deschis scorul în finalul primei reprize, prin golgheterul Balogun (45), care a profitat de o minge respinsă greșit de Radeljic în Muharemovic, după o lansare a lui Tillman.

Echipa Statelor Unite putea intra la pauză cu un avantaj mai mare, dar același Balogun a ratat din 6 metri (45+8), șutul atacantului lui AS Monaco ștergând bara transversală la recentrarea lui Dest.

Americanii se aflau la cârma meciului și părea că nimic nu poate schimba cursul jocului, însă la un duel pentru minge Balogun l-a călcat pe tendon pe Muharemovic (62), iar atacantul a fost eliminat după ce arbitrul a văzut imaginile video.

Team USA a trecut în defensivă, bosniacii au căutat să marcheze, însă au fost neinspirați, tensionați, nereușind să desfacă sistemul compact al gazdelor. O situație notabilă a fost șutul lui Demirovic (66), din întoarcere de la 15 metri, însă Freese a reținut.

Echipa gazdă a încercat să contraatace de câte ori a avut șansa și a obținut o lovitură liberă din marginea careului advers, pe care Malik Tillman a transformat-o (82).

Fosta adversară a României din preliminarii și viitoarea adversară din Liga Națiunilor nu a reușit nici măcar un gol de onoare, deși Alajbegovic (90+2) și Mahmic (90+8, 90+9) au șutat la poartă, însă fără precizie.

Atacantul Jovo Lukic (Universitatea Cluj), golgheterul Superligii României în sezonul trecut, care a marcat în meciul de debut al bosniacilor la CM 2026, 1-1 cu Canada, a rămas pe banca de rezerve și în acest meci.

Echipa SUA s-a alăturat astfel în optimi celorlalte trei formații gazdă, Canada și Mexic, care obținuseră biletele anterior.

Americanii nu mai obținuseră o victorie într-o fază eliminatorie directă a Cupei Mondiale de la succesul cu Mexic (2-0) din optimile CM 2002.

SUA - Bosnia-Herțegovina 2-0 (1-0)

Au marcat: Folarin Balogun (45), Malik Tillman (82).

San Francisco, San Francisco Bay Area Stadium: 68.827 spectatori

Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

SUA: 24. Matthew Freese - 16. Alexander Freeman, 3. Christopher Richards, 13. Timothy Ream (căpitan) - 2. Sergino Dest (14. Sebastian Berhalter, 88), 8. Weston McKennie (7. Giovanni Reyna, 90+5), 4. Tyler Adams, 17. Malik Tillman, 5. Antonee Robinson - 10. Christian Pulisic (9. Ricardo Pepi, 88), 20. Folarin Balogun. Selecționer: Mauricio Pochettino.

Rezerve neutilizate: 1. Matthew Turner, 25. Christopher Brady - 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 18. Maximilian Arfsten, 23. Joseph Scally, 11. Brenden Aaronson, 19. Haji Wright, 21. Timothy Weah, 26. Alejandro Zendejas.

Bosnia-Herțegovina: 1. Nikola Vasilj - 7. Amar Dedic (15. Amar Memic, 75), 18. Nikola Katic, 21. Stjepan Radeljic, 4. Tarik Muharemovic, 5. Sead Kolasinac (23. Haris Tabakovic, 75) - 14. Ivan Sunjic (6. Benjamin Tahirovic, 51), 8. Armin Gigovic (20. Esmir Bajraktarevic, 51), 19. Kerim Alajbegovic - 10. Ermedin Demirovic, 11. Edin Dzeko (căpitan; 26. Ermin Mahmic, 51). Selecționer: Sergej Barbarez.

Rezerve neutilizate: 12. Mladen Jurkas, 22. Martin Zlomislic - 2. Nihad Mujakic, 3. Dennis Hadzikadunic, 24. Arjan Malic, 13. Ivan Basic, 16. Amir Hadziahmetovic, 17. Dzenis Burnic, 9. Samed Bazdar, 25. Jovo Lukic.

Arbitru: Raphael Claus; arbitri asistenți: Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo (toți din Brazilia); al patrulea oficial: Dario Herrera (Argentina); arbitru asistent de rezervă: Cristian Navarro (Argentina)

Arbitru video: Juan Soto (Venezuela); arbitri asistenți video: Nicolas Gallo (Columbia), Jerome Brisard (Franța)

Cartonașe galbene: Barbarez (80), Radeljic (81).

Cartonaș roșu: Folarin Balogun (64). (Agerpres)



