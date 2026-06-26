Rezultate CM 2026: Norvegia - Franţa / Senegal - Irak

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Norvegia - Franța și Senegal - Irak au fost partidele de la Cupa Mondială 2026 care s-a jucat vineri.

Selecţionata Franţei a învins formaţia Norvegiei cu scorul de 3-1, vineri, pe Boston Stadium, în Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Ousmane Dembele, câştigătorul Balonului de Aur anul trecut, a marcat toate golurile francezilor (7, 20, 32), în timp ce pentru scandinavi a punctat Thelonious Aagaard (21).

CM 2026: Norvegia - Franţa, echipele de start

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Norvegiei şi Franţei, care are loc vineri (22:00, ora Românei), pe Boston Stadium, în Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada:

Norvegia: 13. Egil Selvik - 14. Fredrik Aursnes, 25. Henrik Falchener, 4. Leo Ostigard, 15. Fredrik Andre Bjoerkan - 18. Kristian Thorstvedt, 6. Patrick Berg (căpitan), 19. Thelonious Aagaard - 22. Oscar Bobb, 11. Joergen Strand Larsen, 21. Andreas Schjelderup. Selecţioner: Stale Solbakken.

Rezerve: 1. Orjan Nyland, 12. Sander Tangvik - 3. Kristoffer Ajer, 5. David Moeller Wolfe, 16. Marcus Holmgren Pedersen, 17. Torbjoern Heggem, 24. Sondre Langas, 2. Morten Thorsby, 8. Sander Berge, 10. Martin Odegaard, 23. Jens Petter Hauge, 7. Alexander Soerloth, 9. Erling Haaland, 20. Antonio Nusa, 26. Julian Ryerson.



Franţa: 16. Mike Maignan - 5. Jules Kounde, 4. Dayot Upamecano, 26. Maxence Lacroix, 19. Theo Hernandez - 8. Aurelien Tchouameni, 6. Emmanuel Kone - 11. Michael Olise, 7. Ousmane Dembele, 20. Desire Doue - 10. Kylian Mbappe (căpitan). Selecţioner: Didier Deschamps.

Rezerve: 1. Brice Samba, 23. Robin Risser - 2. Malo Gusto, 3. Lucas Digne, 15. Ibrahima Konate, 17. William Saliba, 21. Lucas Hernandez, 13. Ngolo Kante, 14. Adrien Rabiot, 18. Warren Zaire-Emery, 24. Rayan Cherki, 25. Maghnes Akliouche, 9. Marcus Thuram, 12. Bradley Barcola, 22. Jean-Philippe Mateta.

Arbitru: Michael Oliver; arbitri asistenţi: Stuart Burt, James Mainwaring (toţi din Anglia); al patrulea oficial: Ma Ning (China); arbitru asistent de rezervă: Zhou Fei (China)

Arbitru video: Jarred Gillett (Australia); arbitri asistenţi video: Bram van Driessche (Belgia), Abdullah Alshehri (Arabia Saudită)

Meciul a fi precedat de un moment de reculegere în memoria mamei lui Didier Deschamps, decedată marţi, a anunţat stafful naţionalei Franţei.

Deschamps a părăsit cantonamentul echipei Franţei şi a revenit în Hexagon pentru funeralii, astfel că Les Bleus vor fi conduşi în meciul de vineri de secundul Guy Stephan. Deschamps ar urma să revină alături de echipă vineri noaptea sau sâmbătă.

CM 2026: Senegal - Irak, rezultat la pauză

Selecţionata Senegalului a învins echipa Irakului cu scorul de 5-0, vineri, pe Toronto Stadium, în Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Habib Diarra (4), Sarr (56), Gueye (59 și 71) și Ndiaye (82) au marcat golulurile pentru leii din Teranga, după un corner.

Irakul a jucat în zece oameni, din min. 13, după ce Rebin Solaka l-a faultat pe Sadio Mane în poziţie de ultim apărător.

CM 2026: Senegal - Irak, echipele de start

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Senegalului şi Irakului, care are loc vineri (22:00, ora României), pe Toronto Stadium, în Grupa I a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite şi Mexic:

Senegal: 23. Mory Diaw - 15. Krepin Diatta, 4. Abdoulaye Seck, 19. Moussa Niakhate, 14. Ismail Jakobs - 5. Idrissa Gana Gueye (căpitan), 21. Habib Diarra - 20. Ibrahim Mbaye, 8. Lamine Camara, 10. Sadio Mane - 18. Ismaila Sarr. Selecţioner: Pape Thiaw.

Rezerve: 1. Yehvann Diouf - 2. Mamadou Sarr, 3. Kalidou Koulibaly, 24. Antoine Mendy, 25. El Hadji Malick Diouf, 6. Pathe Ciss, 17. Pape Matar Sarr, 22. Bara Sapoko Ndiaye, 26. Pape Gueye, 7. Assane Diao, 9. Bamba Dieng, 11. Nicolas Jackson, 12. Cherif Ndiaye, 13. Iliman Ndiaye.

Irak: 22. Ahmed Basil - 26. Frans Putros, 5. Akam Hashim, 2. Rebin Solaka, 23. Merchas Doski - 16. Amir Al-Ammari - 17. Ali Jasim, 8. Ibrahim Bayesh (căpitan), 14. Zidane Iqbal, 11. Ahmed Qasem - 9. Ali Al-Hamadi. Selecţioner: Graham Arnold.

Rezerve: 1. Fahad Talib, 12. Jalal Hasan - 3. Hussein Ali, 4. Zaid Tahseen, 6. Munaf Younus, 15. Ahmed Maknazi, 25. Mustafa Saadoon, 7. Youssef Amyn, 19. Kevin Yakob, 20. Aimar Sher, 24. Zaid Ismael, 10. Mohanad Ali, 13. Ali Yousif, 18. Aymen Hussein, 21. Marko Farji.

Arbitru: Anthony Taylor; arbitri asistenţi: Gary Beswick, Adam Nunn (toţi din Anglia); al patrulea oficial: Khalid Al Turais (Arabia Saudită); arbitru asistent de rezervă: Mohammed Al Abakry (Arabia Saudită)

Arbitru video: Ivan Bebek (Croaţia); arbitri asistenţi video: Fedayi San (Elveţia), Carlos Del Cerro Grande (Spania), notează Agerpres.

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