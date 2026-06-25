Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sport Tribună prăbușită peste o zonă amenajată pentru presă la Cupa Mondială 2026

Tribună prăbușită peste o zonă amenajată pentru presă la Cupa Mondială 2026

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 25 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
tribuna cupa mondiala
Jucătorii Suediei se antrenează în timp ce are loc demolarea unei structuri în timpul unei ședințe de pregătire înaintea meciului din Grupa F împotriva Japoniei, la Cupa Mondială FIFA 2026, pe stadionul Dallas FC din Frisco, Statele Unite.

O tribună s-a prăbușit peste o zonă amenajată pentru presă în cantonamentul naționalei Suediei de la Cupa Mondială 2026.

O tribună s-a prăbuşit în cantonamentul naţionalei Suediei, participantă la Cupa Mondială de fotbal 2026, relatează cotidianul belgian Le Soir, potrivit Agerpres.

Tribuna s-a prăbușit peste o sală de presă temporară

O tribună a stadionului din oraşul Frisco, lângă Dallas, s-a prăbuşit peste o zonă în care fusese amenajată o sală de presă temporară. În momentul incidentului nu se afla nimeni acolo, deoarece echipa nu se antrena când structura s-a prăbuşit.

„Au vrut să demoleze ceva, dar se pare că totul a căzut în direcţia greşită”, a declarat directorul sportiv Stefan Pettersson pentru ziarul Aftonbladet. „Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Trebuiau să efectueze o explozie controlată, dar ceva nu a mers bine”, a explicat el.

Citește și: Curiozități de la Cupa Mondială 2026. Detalii spectaculoase despre turneu

Daunele au fost descoperite când echipa Suediei a sosit pentru sesiunea de antrenament de miercuri.

Incidentul nu a perturbat antrenamentul Suediei

Potrivit selecţionerului suedez Graham Potter, incidentul nu a perturbat pregătirile pentru ultimul meci din grupă, programat în noaptea de joi spre vineri, împotriva Japoniei. „Putem folosi întregul teren şi toate celelalte facilităţi la fel ca înainte", a spus Potter.

Înaintea ultimului său meci, Suedia este pe locul 3 în Grupa F, cu trei puncte, unul mai puţin decât Olanda şi Japonia.

Suedia este una din adversarele României în viitoarea ediţie a Ligii Naţiunilor.

Citește și: CM 2026: Rezultatele și clasamentul Grupei A

Citește și: SUA schimbă regulile pentru echipa Iranului la Cupa Mondială

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

Cupa mondiala 2026
tribuna
suedia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Sport
Citește mai multe din Sport
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close