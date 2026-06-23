SUA schimbă regulile pentru echipa Iranului la Cupa Mondială

Jucători ai echipei naționale a Iranului. Sursa foto: Agerpres

SUA modifică regulile de deplasare pentru echipa națională a Iranului, înaintea celui de-al treilea meci de la Cupa Mondială 2026.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) modifică regulile privind echipa națională de fotbal a Iranului înaintea celui de-al treilea meci de la Cupa Mondială de vineri, pentru a le oferi mai mult timp de deplasare, similar cu cel acordat altor echipe din turneu, a declarat un purtător de cuvânt al departamentului pentru NBC News.

Ce se schimbă pentru echipa Iranului

Schimbarea vine după ce federația iraniană de fotbal a anunțat că intenționează să depună o plângere oficială la FIFA privind modul în care a fost tratată în SUA până acum.

Echipei i se va permite acum să călătorească la Seattle cu două zile înainte de meci, ceea ce înseamnă o zi în plus față de fereastra de 24 de ore acordată pentru primele două meciuri ale echipei „Team Melli”. Totuși, echipa va trebui să părăsească baza din Tijuana, Mexic, imediat după încheierea meciului.

„Înainte de meciul din Seattle din 26 iunie, echipei iraniene i se va permite să intre cu două zile înainte de meci. Li se va cere să plece în ziua în care se termină meciul, seara”, a spus un purtător de cuvânt al DHS.

„Președintele vrea să ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă pe teren. Asta înseamnă și asigurarea securității nu doar în jurul stadioanelor, ci și la bazele de pregătire și locurile de antrenament”, a mai spus el.

Andrew Giuliani, șeful grupului de lucru al Casei Albe pentru FIFA, a sugerat recent că astfel de schimbări sunt discutate activ.

Reguli impuse fotbaliștilor iranieni

Echipa iraniană fusese inițial programată să se antreneze în Tucson, Arizona, dar baza a fost mutată brusc la Tijuana, Mexic, la sfârșitul lunii mai. Astfel, echipa a fost nevoită să călătorească înainte și după meciuri într-un timp mai scurt decât alte echipe și să părăsească SUA după fiecare dintre primele două meciuri.

Echipa a reclamat anterior tratamentul inechitabil din cadrul turneului, în condițiile în care celelalte 47 de echipe au putut călători mai devreme la meciuri și au avut mai mult timp de recuperare. Antrenorul Iranului a spus că jucătorii săi sunt „cea mai nedreptățită echipă de la acest Campionat Mondial”.

Iran a terminat la egalitate primele două meciuri din Los Angeles și poate avansa dacă învinge Egiptul, vineri, la Seattle.

Precizăm că participarea Iranului la Cupa Mondială a fost decisă înainte de atacul SUA din 28 februarie. Echipa asiatică s-a calificat la Cupa Mondială 2026 prin preliminariile Asiei (AFC), unde a obținut punctele necesare în faza finală a calificărilor. Astfel, Iranul și-a asigurat prezența la turneul final după un rezultat decisiv în 2025, fără a mai depinde de baraje.

Toate aceste evenimente se desfășoară pe fondul războiului SUA cu Iranul, început la sfârșitul lunii februarie. Președintele Trump și administrația sa au promovat în această săptămână discuții de pace, inclusiv faptul că Iranul ar fi „acceptat complet și definitiv” inspecții nucleare pe termen lung.

Capacitățile nucleare ale Iranului au fost motivul principal al atacului din februarie, în contextul eforturilor SUA de a limita stocul de arme al țării.

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