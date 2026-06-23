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Un mort și opt răniți după o busculadă în timpul meciului Iordania - Algeria de la CM 2026

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 23 Iun 2026
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iordania algeria cm2026
Fanii echipei naționale ale Iordaniei urmărind meciul contra Algeriei la CM 2026. Sursa foto: Agerpres

O persoană a murit și alte opt au fost rănite în urma unei busculade produse în timpul unui moment de panică printre fanii iordanieni adunați pentru a urmări meciul dintre Iordania și Algeria de la Cupa Mondială 2026.

O persoană a murit şi opt au fost rănite după o busculadă petrecută în timpul unui moment de panică al fanilor iordanieni în centrul capitalei Amman, unde se adunaseră pentru a urmări meciul echipei naţionale împotriva Algeriei, la Cupa Mondială de fotbal 2026, a anunţat agenţia de ştiri iordaniană, citând directoratul securităţii publice, scrie Reuters.

Fani adunați pentru a-și susține echipa

Incidentul a avut loc în Piaţa Hashemite din Amman, unde foarte mulţi fani s-au adunat să vadă meciul Iordaniei, pierdut în faţa Algeriei cu 1-2, luni seara, pe San Francisco Bay Area Stadium, în Grupa J a Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Fanii echipei naționale ale Iordaniei urmărind meciul contra Algeriei la CM 2026. Sursa foto: Agerpres

Fanii echipei naționale ale Iordaniei urmărind meciul contra Algeriei la CM 2026. Sursa foto: Agerpres

Fanii echipei naționale ale Iordaniei urmărind meciul contra Algeriei la CM 2026

Nouă persoane rănite, transportate la spital. Una dintre ele a murit

Echipele de intervenţie au transportat nouă răniţi la spital după busculadă.

Unul dintre răniţi a murit ulterior la spital, în timp ce alţii s-au ales cu răni uşoare, a mai comunicat directoratul securităţii publice.

Autorităţile au chemat experţi specializaţi pentru a investiga cauza exactă a decesului.

Suporterii, entuziasmați pentru prima participare a Iordaniei la CM

Mulţimi mari de oameni s-au adunat în mai multe locuri din capitala Amman pentrua urmări meciul Iordaniei, la prima sa participare la un turneu final al Cupei Mondiale.

Naţionala Iordaniei a oferit momente bune de joc în prima repriză şi a marcat prin Nizar Alrashdan (36), dar Algeria a dominat jocul şi a reuşit să întoarcă scorul în ultima parte a meciului, prin golurile marcate de Nadhir Benbouali (69) şi Amine Gouiri (82).

Iordania, care a pierdut 1-3 cu Austria şi 1-2 cu Algeria, va spun adio competiţiei în data de 28 iunie, când va înfrunta campioana mondială Argentina, în ultimul său meci din grupă, potrivit Agerpres.

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