Universitatea Craiova, victorie clară în Superligă, 4-0 cu Petrolul Ploieşti

Foto Agerpres / CS Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a învins-o pe Petrolul Ploieşti cu scorul de 4-0 (2-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a Superligii de fotbal.

Steven Nsimba (1, 18), Ştefan Baiaram (48) şi Simon Elisor (65) au marcat golurile campionilor, potrivit Agerpres.

Nsimba a marcat cel mai rapid gol al sezonului, după numai 41 de secunde.

Universitatea şi-a creat şi alte ocazii de gol, având şi o bară, prin Monday Etim (89).

De la revenirea Petrolului pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de nouă ori, de şase ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câştigat de prahoveni, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Universitatea a câştigat cu 4-0 ambele partide de pe teren propriu din acest campionat.

Universitatea Craiova - FC Petrolul Ploieşti 4-0 (2-0), Stadion Ion Oblemenco - Craiova

Au marcat: Steven Nsimba (1, 18), Ştefan Baiaram (48), Simon Elisor (65).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Oradea), Imre Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Observatori: Victor Daniel Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF

Arbitru video: Horia-Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Superliga - etapa a 3-a - rezultatele şi clasamentul

Meciurile din etapa a treia a ediţiei 2026-2027 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Rezultate:

Vineri 31 iulie

FC Argeş - FK Csikszereda 1-0 (0-0), Stadion Orăşenesc - Mioveni

A marcat: Robert Moldoveanu (79 - penalty).

Arbitru: Andrei Moroiţă (Ploieşti); arbitri asistenţi: Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Braşov)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Bucureşti)

Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

ASC Oţelul Galaţi - Dinamo Bucureşti 1-1 (0-1), Stadion Oţelul - Galaţi

Au marcat: Patrick Fernandes (66), respectiv Alberto Soro (42).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Alexandru Adrian Filip (Constanţa); al patrulea oficial: Claudiu Marcu (Constanţa)

Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea)

Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) - CCA, Ion Craiu (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă 1 august

FC Voluntari - AFC UTA Arad 1-0 (0-0), Stadion Anghel Iordănescu - Voluntari

A marcat: Marvin Schieb (47).

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitri asistenţi: Florin Ionuţ Iftode (Galaţi), Cosmin Bojan (Târgu Mureş); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi)

Arbitru video: Radu Marian Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Marcel Ghergu (Târgovişte) - LPF

Universitatea Craiova - FC Petrolul Ploieşti 4-0 (2-0), Stadion Ion Oblemenco - Craiova

Au marcat: Steven Nsimba (1, 18), Ştefan Baiaram (48), Simon Elisor (65).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Oradea), Imre Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: Horia-Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Observatori: Victor Daniel Berbecaru (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF

Duminică 2 august

Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Arena Francisc Neuman - Arad, 18:30)

FC Rapid Bucureşti - FC CFR 1907 Cluj (Stadion Giuleşti - Bucureşti, 21:30)

Luni 3 august

FC Universitatea Cluj - AFC Botoşani (Sepsi Arena - Sfântu Gheorghe, 18:30)

FC FCSB - FC Farul Constanţa (Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti, 21:30)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 3 2 0 1 9-5 6

2 FCSB 2 2 0 0 4-0 6

3 FC Argeş 3 2 0 1 2-2 6

4 Oţelul Galaţi 3 1 2 0 5-4 5

5 Dinamo Bucureşti 3 1 1 1 6-3 4

6 Rapid Bucureşti 2 1 1 0 2-1 4

7 FC Voluntari 3 1 1 1 3-7 4

8 CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3

9 Corvinul Hunedoara 2 1 0 1 3-2 3

9 Farul Constanţa 2 1 0 1 3-2 3

11 Universitatea Cluj 2 1 0 1 2-2 3

12 Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3

13 Petrolul Ploieşti 3 1 0 2 1-5 3

14 FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2

15 UTA Arad 3 0 1 2 2-7 1

16 FK Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.