CM 2026: Columbia termină pe primul loc în Grupa K după 0-0 cu Portugalia

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecţionata Columbiei a câştigat Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a terminat la egalitate cu Portugalia, 0-0, sâmbătă, pe Miami Stadium, în Grupa K a turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Columbia a căutat victoria şi a trimis 22 de şuturi la poartă (Portugalia doar 12), dintre care 6 pe poartă (doar 2 pentru lusitani), dar şi-a realizat obiectivul, acela de a nu pierde, astfel că în şaisprezecimile de finală va întâlni Ghana, vineri, la Kansas City.

Portugalia s-a clasat pe locul secund din cauza remizei surprinzătoare cu RD Congo (1-1) şi va juca în turul următor contra Croaţiei, joi, la Toronto.

Sud-americanii au început în forţă, iar Cordoba a reluat peste poartă (2), după un şut-centrare al lui Diaz. Cordoba a tras la poartă (17), dar Diogo Costa s-a remarcat, cum a făcut-o şi la mingea trimisă de Machado (18).

Los Cafeteros au trecut pe lângă gol şi în min. 22, când Ruben Neves a respins din faţa porţii şutul lui J. Arias.

Prima oportunitate a lusitanilor a venit în min. 25, când Ronaldo a tras din lovitură liberă de la 25 de metri, dar Vargas a fost la post. Bruno Fernandes a ratat o mare ocazie (39), şutând de la 10 metri, dar Vargas a avut o intervenţie superbă. Ruben Neves şi-a încercat şansa de la distanţă (40), dar a fost imprecis. Momentele bune ale echipei antrenate de Roberto Martinez au continuat, dar Joao Felix a trimis peste poartă de la 10 metri, din cădere (42).

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Columbia - Portugalia 0-0

Columbia a mai avut ocazii pe finalul primei reprize, prin Puerta (45) şi James Rodriguez (45+3), dar Diogo Costa s-a opus.

Echipa antrenată de Nestor Lorenzo a ratat prin Rios (62), de la 8 metri, apoi Diogo Costa s-a opus golului la şutul lui J. Arias (66), iar Puerta (67) a fost imprecis.

Dalot le-a dat emoţii columbienilor (78), dar mingea expediată de el s-a dus pe lângă poartă.

Luis Suarez (88) a ratat incredibil de la 11 metri, cu o reluare din voleu.

Rafael Leao (90+3) putea aduce victoria echipei iberice, dar mingea s-a dus puţin pe lângă ţintă.

James Rodriguez, cu 11 apariţii, a stabilit un record de prezenţe pentru un columbian la Cupa Mondială.

Niciunul din precedentele 24 de meciuri ale Columbiei al Cupa Mondială nu se încheiase fără gol marcat până acum.

Columbia - Portugalia 0-0

Miami, Miami Stadium: 64.478 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa K

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Au evoluat echipele:

Columbia: 12. Camilo Vargas - 4. Santiago Arias (2. Daniel Munoz, 87), 23. Davinson Sanchez, 3. Jhon Lucumi, 22. Deiver Machado - 11. Jhon Arias (5. Kevin Castano, 76), 16. Jefferson Lerma (6. Richard Rios, 60), 14. Gustavo Puerta - 10. James Rodriguez (căpitan; 20. Juan Quintero, 70), 9. Jhon Cordoba (25. Luis Suarez, 60), 7. Luis Diaz. Selecţioner: Nestor Gabriel Lorenzo.

Rezerve neutilizate: 1. David Ospina, 24. Alvaro Montero - 13. Yerry Mina, 17. Johan Mojica, 18. Willer Ditta, 8. Jorge Carrascal, 15. Juan Portilla, 19. Cucho Hernandez, 21. Jaminton Campaz, 26. Andres Gomez.

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo (5. Diogo Dalot, 46), 3. Ruben Dias, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes (6. Matheus Nunes, 90+2) - 23. Vitinha (24. Samu Costa, 70), 21. Ruben Neves (15. Joao Neves, 46) - 18. Pedro Neto, 8. Bruno Fernandes, 11. Joao Felix (17. Rafael Leao, 70) - 7. Cristiano Ronaldo (căpitan). Selecţioner: Roberto Martinez.

Rezerve: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 2. Nelson Semedo, 4. Tomas Araujo, 14. Goncalo Inacio, 10. Bernardo Silva, 9. Goncalo Ramos, 16. Francisco Trincao, 19. Goncalo Guedes, 26. Francisco Conceicao.

Arbitru neutilizate: Alireza Faghani; arbitri asistenţi: Georga Lakrindis, Andrew Lindsay (toţi din Australia); al patrulea oficial: Said Martinez (Honduras); arbitru asistent de rezervă: Walter Lopez (Honduras)

Arbitru video: Jerome Brisard (Franţa); arbitri asistenţi video: Hernan Mastrangelo (Argentina), Mahmoud Ashour (Egipt)

Cartonaşe galbene: Puerta (86), potrivit Agerpres.