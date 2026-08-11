Update: Şoferul vinovat are 50 de ani/ Accident cu 4 victime în centrul Braşovului. Două persoane au murit

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Un grav accident de circulaţie a avut loc în centrul municipiului Braşov. Sunt 4 victime, conform celor de la ISU Braşov.

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Conducătorul auto care a intrat cu maşina, un Duster, într-un grup de pietoni aflaţi pe trotuar, pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, doi dintre aceştia decedând, are 50 de ani, iar poliţiştii cercetează inclusiv o posibilă situaţie medicală a acestuia pentru stabilirea cauzei accidentului, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

"Din primele date obţinute de echipa de cercetare prezentă la faţa locului se pare că un bărbat, de 50 de ani, care se afla la volanul unui autoturism Duster, pe care îl conducea pe strada Lungă către strada Mureşenilor, în zona intersecţiei cu sensul giratoriu, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a urcat cu vehiculul pe spaţiul verde al acestuia, după care a rulat cu vehiculul pe trotuarul drept al sensului de mers de pe strada Mureşenilor, unde a acroşat trei pietoni", precizează informarea IPJ Braşov.

Potrivit sursei citate, în urma impactului, cei trei pietoni bărbaţi, adulţi, au suferit leziuni grave, iar faţă de doi dintre aceştia a fost declarat decesul. Al treilea pieton beneficiază la acest moment de sprijin medical.

De asemenea, conducătorul auto a suferit leziuni şi a fost transportat la unitatea medicală.

"Cercetările sunt în curs de desfăşurare pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul, în această etapă procedurală fiind cercetate toate ipotezele, inclusiv o posibilă cauză medicală", mai precizează IPJ Braşov.

Update: ISU a anunţat decesul celei de-a doua victime.

"În ciuda tuturor eforturilor depuse de personalul medical și a manevrelor de resuscitare efectuate, cea de-a doua victimă, aflată în stop cardio respirator, nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată”, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.

La locul tragediei au intervenit de urgență trei echipaje SMURD, două ambulanțe SAJ, un echipaj de descarcerare și o autospecială de stingere.

-ştirea iniţială-

Un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar pe strada Mureşenilor, din zona centrală a municipiului Braşov, anunţă ISU Braşov. Una dintre victime a fost declarată decedată la faţa locului, în timp ce pentru alta se fac manevre de resuscitare. O a treia victimă a fost intubată, în timp ce a patra persoană a fost transportată la spital în stare conştientă.

"În jurul orei 21:00, am fost anunțați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Mureșenilor din municipiul Brașov. Din primele informații, un autoturism a lovit trei pietoni care se aflau pe trotuar. În urma evenimentului au rezultat patru victime. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată. O altă victimă este inconștientă, aflându-se în stop cardio-respirator, iar la fața locului sunt în desfășurare manevre de resuscitare.

O a treia victimă este inconștientă și a fost intubată, iar cea de-a patra victimă este conștientă și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și tratament de specialitate. La fața locului s-au deplasat trei echipaje SMURD, un echipaj pentru descarcerare, un echipaj cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ. Intervenția este în dinamică”, anunță reprezentanții ISU Brașov.

Ce spunea primarul Braşovului despre siguranţa rutieră din municipiu

George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, a explicat recent ce măsuri se iau în municipiu pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră.

"Braşovul este într-o mişcare continuă, pe la Braşov trec cetăţeni dacă au sau nu au treabă, pentru că Braşovul este foarte tranzitat. Şi noi trebuie să rezolvăm problema siguranţei rutiere pentru acest aspect, dar şi pentru cetăţenii municipiului, care se deplasează dintr-o zonă în alta. Gândim tot felul de soluţii. Ultima e cea cu semaforul cu radar, care are rolul de a atenţiona că depăşeşti viteza şi această situaţie duce la apariţia culorii roşii dacă ai viteza prea mare. Am făcut anumite locaţii ca pilot, dar apoi am extins pe mai multe artere din Braşov acest lucru. Trecerile de pietoni le-am deplasat una faţă de alta astfel încât să facem insule de aşteptare la mijloc, dacă sunt pietoni care merg mai încet.

De asemenea, în anumite zone, pe trecerile de pietoni, amplasăm şi anumite elemente cu luminozitate, ca atunci când se schimbă culoarea semaforului, să fie şi pe trecerea de pietoni o culoare evidentă. Sunt foarte mulţi tineri, în special, care pe trecerea de pietoni folosesc telefonul şi nu sunt atenţi că se schimbă culoarea semaforului. De asemenea, sensurile unice sunt o soluţie bună şi o aplicăm în Braşov", a declarat George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, în cadrul dezbaterii "Educaţia rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă", organizată de DC Media Group.