Incendiu în Grecia, în Evia, în apropiere de un sat

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21 de autospeciale de pompieri au intervenit imediat la incendiul izbucnit în Evia, în această după-amiază, în apropiere de un sat.

Un incendiu de vegetație a izbucnit sâmbătă după-amiază într-o zonă împădurită din apropierea satului Spathari de pe insula Evia, declanșând o operațiune de stingere a incendiilor la scară largă.

Incendiul a izbucnit la scurt timp după ora 16:00, dar oficialii au declarat că nicio locuință sau infrastructură critică nu a fost amenințată imediat, scrie ekathimerini.com.

Cincizeci și patru de pompieri, susținuți de 21 de autospeciale de pompieri, opt aeronave de transport cu apă și trei elicoptere, au fost desfășurați pentru a stinge incendiul. Cisterne municipale cu apă s-au alăturat, de asemenea, efortului.

Zona se afla sub o avertizare de risc de incendiu de vegetație de categoria 4, sau foarte ridicat. O unitate specializată de investigare a incendiilor a fost trimisă pentru a determina cauza incendiului.

În vara anului 2025, insula grecească Evia s-a confruntat cu incendii violente de vegetație, cel mai puternic dintre acestea izbucnind la începutul lunii iulie. Flăcările au mistuit peste 1.000 de hectare de pădure și terenuri agricole, ducând la evacuări de urgență