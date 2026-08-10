Regula 5-4-3-2-1: Ce este și cum te poate ajuta să trăiești mai mult și să îmbătrânești sănătos. Recomandarea unui medic

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Regula 5-4-3-2-1 propusă de dr. Alvaro Campillo reunește câteva principii simple legate de mișcare, somn, alimentație și reducerea sedentarismului care te pot ajuta să ai un stil de viață mai sănătos.

Dorința de a trăi mai mult și de a îmbătrâni sănătos îi preocupă pe cercetători și specialiști. Deși există factori pe care oamenii nu îi pot controla, stilul de viață și anumite obiceiuri cotidiene pot influența longevitatea.

Potrivit dr. Alvaro Campillo, conștientizarea acestor alegeri și adoptarea unor comportamente benefice pentru sănătate reprezintă un prim pas important.

În cadrul podcastului „De piel a cabeza”, dr. Alvaro Campillo a explicat una dintre metodele pe care le recomandă pentru a trăi mai mult. Este vorba despre regula 5-4-3-2-1, un set de principii menite să contribuie la un stil de viață mai sănătos și, pe cât posibil, la o viață mai lungă.

Cifra 5 din regula 5-4-3-2-1 se referă la mișcare. Este recomandată activitatea fizică în cel puțin cinci zile din săptămână. Potrivit medicului, chiar și 15-20 de minute de exerciții de intensitate ridicată pot fi suficiente pentru activarea metabolismului.

Cifra 4 se referă la somn și indică necesitatea a cel puțin patru cicluri de somn de câte 90 de minute pe noapte, adică, în general, peste șase ore de somn.

Cifra 3 se referă la alimentație, iar doctorul recomandă cel mult trei mese pe zi, pentru a-i oferi sistemului digestiv o perioadă de pauză.

Cifra 2 indică faptul că ultima masă ar trebui luată cu cel puțin două ore înainte de culcare, iar un interval mai mare este considerat și mai benefic.

Cifra 1 se referă la timpul petrecut pe scaun. Doctorul recomandă să nu stai așezat mai mult de o oră și să te ridici periodic pentru a face câțiva pași, chiar și pentru câteva minute.

Recomandările sunt, în linii mari, susținute de experții în longevitate, deși unele necesită adaptări, în special în privința alimentației. În același timp, mai multă mișcare, odihnă adecvată și reducerea sedentarismului pot contribui la o stare de sănătate mai bună și la o stare generală de bine.

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Cine este dr. Alvaro Campillo

Dr. Alvaro Campillo Soto deține un doctorat european în medicină și chirurgie și este specialist în chirurgie generală și digestivă la Spitalul Morales Meseguer din Murcia, Spania, potrivit Hachette.

Interesul doctorului pentru obezitate este legat în principal de activitatea sa în cadrul European Obesity Academy, un proiect european desfășurat pe o perioadă de doi ani (2008-2010), inițiat de Institutul Karolinska din Stockholm, instituția care acordă Premiile Nobel.

Dr. Campillo a primit o mențiune de onoare la Premiile Barea și Premiul Pfizer pentru excelență clinică.

După ce a urmărit o emisiune TV care, în opinia sa, nu respecta rigorile științifice și prezenta într-un mod incorect dieta Dukan, Dr. Campillo a considerat că trebuie să intervină pentru a transmite o perspectivă reală și onestă cu privire la stadiul actual al cunoștințelor științifice despre dietele ketogenice și dieta Dukan.

Cartea sa, "Adevărul despre Dukan", a fost publicată în Spania, Franța și în alte țări.