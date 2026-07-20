Nu găsești medicamentele de care ai nevoie? Unifarm anunță Canalul de Urgență pentru pacienți

Unifarm Canalul de Urgență, răspuns pentru pacienții care nu găsesc medicamente esențiale / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @jcomp

Unifarm a dezvoltat Canalul de Urgență ca răspuns la una dintre cele mai dificile probleme pentru pacienți: lipsa accesului rapid la medicamentele prescrise.

Mecanismul a fost lansat în 2024, în parteneriat cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și cu Consiliul Concurenței. Scopul acestuia este de a aduce pe piață și de a distribui medicamente necesare atunci când circuitul comercial obișnuit nu poate răspunde cererii.

Pentru pacienții care ajung să caute tratamente dintr-o farmacie în alta, Canalul de Urgență poate însemna diferența dintre așteptare și acces concret la tratament.

„O soluție reală pentru a salva viața unor oameni”

Directorul general al Unifarm, dr. Adrian Marius Dobre, a explicat că acest mecanism a fost gândit „pentru a salva viața unor oameni care se plimbau cu rețeta din farmacie în farmacie”.

Declarația pune în centru pacientul și arată motivul pentru care un astfel de canal a devenit necesar. În multe cazuri, lipsa unui medicament nu este o problemă abstractă de piață, ci o dificultate trăită direct de oameni care au nevoie de tratament.

Canalul de Urgență încearcă să ofere un răspuns concret acestor situații, printr-un mecanism organizat și susținut instituțional.

Volumele au crescut puternic în 2025

Datele prezentate de Unifarm arată o creștere importantă a volumelor distribuite prin Canalul de Urgență. În 2024, au fost livrate 3.495 de unități terapeutice.

În 2025, volumul a ajuns la 938.407 unități terapeutice, ceea ce indică o nevoie mult mai mare decât cea de la momentul lansării mecanismului.

Potrivit conducerii companiei, volumele distribuite în primele trei luni ale anului 2026 au depășit deja totalul înregistrat în 2025. „Nevoia se arată a fi foarte mare”, a precizat Dr. Adrian Marius Dobre.

De ce contează Canalul de Urgență

Într-o piață farmaceutică în care anumite medicamente pot deveni greu de găsit, existența unui canal dedicat poate reduce presiunea asupra pacienților și poate susține continuitatea tratamentelor.

Canalul de Urgență nu înlocuiește circuitul comercial obișnuit, ci intervine acolo unde acesta nu reușește să acopere o nevoie critică.

Astfel, mecanismul poate contribui la protejarea pacienților care depind de tratamente esențiale.

Parteneriatul cu ANMDMR și Consiliul Concurenței oferă cadrul necesar pentru funcționarea acestui mecanism într-o zonă sensibilă a sistemului sanitar.

O responsabilitate publică asumată

Unifarm descrie acest mecanism ca parte a misiunii sale publice. Administrarea Canalului de Urgență presupune logistică, costuri și coordonare, însă miza este accesul pacienților la medicamente.

Dr. Adrian Marius Dobre a subliniat că toți actorii din sănătate trebuie să își coordoneze acțiunile în jurul interesului pacientului. În acest context, Canalul de Urgență devine o formă concretă de intervenție acolo unde nevoia este urgentă.

O șansă în plus pentru pacienții români

Creșterea rapidă a volumelor distribuite arată că mecanismul răspunde unei probleme reale. Pentru pacienții care nu găsesc tratamentele prescrise, Canalul de Urgență Unifarm poate însemna acces mai rapid la medicamente și continuitate în tratament.

Într-un sistem în care timpul poate face diferența, acest mecanism adaugă o soluție suplimentară pentru pacienții români și pentru unitățile medicale care se confruntă cu nevoi urgente de aprovizionare.

Canalul de Urgență Unifarm rămâne astfel un instrument important în răspunsul la dificultățile de acces la medicamente esențiale.