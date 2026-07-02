PALMED: Măsurile birocratice promovate de CNAS riscă să dezechilibreze sistemul medical

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Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) avertizează că unele măsuri promovate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate riscă să provoace dezechilibre majore afectând accesul pacienților la investigații și tratamente vitale.

Cristian Hotoboc, preşedinte PALMED și vicepreşedinte IMM România a atenționat că sistemul de sănătate nu poate să funcţioneze fără furnizorii privaţi de servicii medicale, iar modificările pregătite de CNAS afectează întregul sector. ”În cazul medicinii de familie, ambulatoriului de specialitate, analizelor de laborator, investigaţiilor imagistice, a spitalizării de zi, pe partea de tratament oncologic, 80% dintre furnizorii aflaţi în contract cu CNAS sunt privaţi. În aceste condiţii, ne aşteptăm să fim consultaţi mai activ de autorităţi la diversele modificări legislative", a spus, joi, Hotoboc, într-o conferinţă de presă.

Președintele PALMED a atras atenţia că, după tentativa de a introduce o formulă arbitrară care limitează accesul pacienţilor la serviciile oferite de furnizorii privaţi în cadrul Programelor Naţionale de Sănătate Curative, CNAS pregăteşte un nou pachet de modificări "care confirmă aceeaşi filosofie administrativă: mai mult control, mai multe obligaţii, mai multe restricţii şi tot mai puţină preocupare pentru efectele reale asupra pacienţilor".

PALMED a remarcat faptul că în proiectele vehiculate predomină cuvinte precum obligaţie, raportare, notificare, declaraţie, formular şi verificare, în timp ce aproape dispar noţiuni precum performanţă, investiţii, eficienţă, rezultate medicale sau inovaţie.

"Este ca şi cum succesul unui sistem sanitar ar fi măsurat prin numărul formularelor completate şi nu prin numărul pacienţilor diagnosticaţi şi trataţi la timp. Beneficiul pentru pacient nu este însă demonstrat aproape nicăieri. Nu există nicio analiză care să arate că aceste modificări reduc timpul de aşteptare, cresc accesul la investigaţii, reduc mortalitatea sau îmbunătăţesc calitatea serviciilor medicale. Marile probleme ale sistemului dispar complet din dezbatere. Nu există soluţii pentru teleradiologie sau teleconsultaţii", a mai spus vicepreședintele IMM România.

Conform acestuia, sectorul privat, care deserveşte milioane de pacienţi, investeşte miliarde de lei în infrastructură medicală şi angajează zeci de mii de profesionişti, continuă să fie privit nu ca un partener strategic al sistemului public, ci ca un actor care trebuie permanent condiţionat, limitat şi supracontrolat.

PALMED consideră că această abordare nu mai poate fi tratată ca o simplă diferenţă de viziune administrativă şi solicită reluarea dialogului instituţional pe baza unor principii elementare: transparenţă, legalitate, proporţionalitate şi evaluare reală de impact.