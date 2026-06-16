Cel mai mare focar de Ebola din istorie se extinde în RD Congo: „Prima linie de apărare s-a prăbușit”

Cazurile de Ebola confirmate în RD Congo ajung la

Cel mai mare focar de Ebola înregistrat în RDC se extinde rapid, pe fondul colapsului infrastructurii de igienă și al dificultăților de control al contactelor.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a confirmat că focarul de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC), cauzat de tulpina Bundibugyo, este cel mai mare înregistrat până acum. Oxfam avertizează că numărul real al cazurilor este probabil mai mare decât cel raportat oficial, întrucât urmărirea contacților se reduce, iar infrastructura de igienă se degradează, potrivit Skynews.

Colaps al infrastructurii de igienă

Organizația umanitară a declarat că există o prăbușire aproape totală a infrastructurii de igienă și o scădere critică a urmăririi contacților de când această tulpină rară a început să se răspândească.

Doar una din cinci unități medicale din provincia Ituri, una dintre zonele epicentrului, are acces la suficientă apă curată, potrivit datelor de teren ale Oxfam.

În Mongbwalo, un oraș cu aproape 140.000 de locuitori, doar 20% dintre oameni au acces la apă curată și doar 25% la facilități funcționale de igienă și canalizare.

„Prima linie de apărare” a colapsat

Manel Rebordosa, coordonator de intervenție al Oxfam în Ituri, a spus că situația reflectă o criză gravă cauzată de lipsa apei contaminate, a infrastructurii de spălare a mâinilor și dificultățile de eliminare a deșeurilor infecțioase.

„Apa - prima linie absolută de apărare în orice urgență de sănătate publică - pur și simplu nu este disponibilă”, a spus el.

„Minerii care lucrează în zonele din jur nu au toalete și puncte de spălare a mâinilor. Apoi se întorc în comunități deja afectate de virus”, a adăugat el.

„Apa curată costă 2 dolari (1,50 lire sterline) pentru 20 de litri. Pentru majoritatea familiilor de aici, este mult peste ce își pot permite”, a avertizat acesta.

Număr record de cazuri

CDC a confirmat că este cel mai mare focar al tulpinii Bundibugyo înregistrat vreodată.

Au fost raportate 781 de cazuri confirmate și 181 de decese, conform Ministerului Sănătății din RDC, potrivit ultimelor actualizări din 13 iunie.

Tulpina Bundibugyo nu are un vaccin autorizat, ceea ce face ca apa curată și igiena să fie esențiale în combaterea răspândirii.

Urmărirea contacților a scăzut la 43% acoperire, mult sub nivelul de 79% dintr-un focar similar din 2018-2020.

Răspândire mai rapidă și din cauza lipsei de finanțare

Manel Rebordosa a spus că reducerea finanțării, inclusiv retragerea sprijinului SUA pentru supravegherea bolilor, a agravat situația.

„Astăzi, urmărirea contacților ajunge la mai puțin de jumătate dintre persoanele expuse”, a mai punctat el, adăugând că „acest decalaj nu este doar o statistică; este o realitate dureroasă care permite virusului să se răspândească neobservat”.

Sistem de sănătate sub presiune

În regiune, peste 70 de unități medicale au fost distruse de conflict. Mai mult, sunt doar 0,2 medici la 1.000 de locuitori.

Decesele sunt raportate uneori în comunități înainte ca acestea să fie identificate oficial ca fiind cauzate de Ebola.

Familiile își îngrijesc adesea bolnavii acasă, crescând riscul de transmitere.

„Zvonurile se răspândesc mai repede decât virusul”

Oxfam avertizează că reducerea serviciilor comunitare duce la pierderea încrederii în sistemul medical.

„Când echipele de teren dispar, zvonurile se răspândesc mai repede decât virusul”, a spus Rebordosa. „Oamenii se tem de spitale, pe care le văd ca pe niște capcane ale morții”, a mai spus el.

Oxfam a extins operațiunile în Republica Democrată Congo, lansând un program inițial de 11,6 milioane de dolari pentru a oferi apă curată și kituri de igienă pentru 200.000 de oameni din provincia Ituri.

Organizația a spus însă că acest răspuns este insuficient pentru a opri răspândirea epidemiei.

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