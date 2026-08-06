Cancerul de col uterin poate fi învins. Dr. Sorin Bogdan (SANADOR) informații despre terapii: șanse mari chiar și în stadii avansate

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Diagnosticul de cancer de col uterin nu este sfârșitul. În funcție de stadiul bolii, pacienta are timp și terapii, unele cu efecte adverse aproape nesemnificative.

”Pentru cancerul de col uterin, avem radioterapia externă inițial, combinată cu chimioterapia de radio-sensibilizare. Această terapie face ca tumora să fie mult mai radio-sensibilă. Ulterior, după terminarea radio-chimioterapiei, se suplimentează tratamentul cu brahiterapie. Pacientele rămân în urmărire imagistică, iar intervenția chirurgicală se realizează doar punctual, pentru un anumit tip de eșec al tratamentului anterior” a explicat medicul Sorin Bogdan, medic primar radioterapie cu competențe în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR, în interviul acordat DCNews și DCMedical.

Cât timp durează terapia?

Jurnalistul Val Vâlcu a ridicat problema cu privire la timp: ”Cât durează și cum se realizează o astfel de procedură?”. ”În primul rând, trebuie să știm exact în ce stadiu de boală se află pacienta. Pentru a stadializa corect și eficace o pacientă, trebuie să avem imagistica necesară: RMN-ul abdomino-pelvin și un CT de torace. În cazuri mai avansate, putem cere pacientei să efectueze un PET-CT, să vedem dacă există sau nu metastaze la distanță. Apoi, Comisia Tumor Board (comisia oncologică multidisciplinară) dictează parcursul terapeutic al pacientei” a răspuns dr. Sorin Bogdan.

Medicul a vorbit despre radioterapia externă, referindu-se la tratamentul cu radiații ionizante: ”Sunt cam 25 de ședințe de radioterapie externă, care se efectuează zilnic, de luni până vineri, cam 5 astfel de ședințe pe săptămână, iar, o dată pe săptămână, pacientei îi este administrată și chimioterapia de radiosensibilizare”.

Brahiterapia - efecte adverse aproape nesemnificative

”La brahiterapie, iradierea nu vine din exterior, vine de la o sursă cu doză de iradiere mare, care poate fi plasată intratumoral sau peritumoral și va staționa, generând doza pe care trebuie să o livrăm pacientei. Apoi, se va retrage și vom extrage aplicatorul special, iar pacienta rămâne în siguranță și se poate întoarce în rutina zilnică chiar de a doua zi” a explicat dr. Sorin Bogdan.

În finalul interviului, medicul primar radioterapie cu competențe în brahiterapie la Centrul Oncologic SANADOR a punctat: ”Efectele adverse în brahiterapie sunt aproape nesemnificative și, evident, și speranța de viață este mult mai mare și calitatea vieții este mult mai bună”.

Cât despre ”rata de succes”, aceasta este mare și pentru pacientele cu cancer de col uterin avansat. ”Chiar dacă există neșansa ca pacienta să nu răspundă favorabil la tratamentele inițiale, în continuare avem resurse terapeutice ca pacienta să fie ajutată să depășească acel status al bolii”.