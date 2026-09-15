Medicamentele care lipsesc din România, semnalate printr-un nou sistem, în urma unui acord între UNIFARM și Colegiul Medicilor

Foto - Facebook Dobre Adrian Marius

Un nou sistem de sesizare timpurie a penuriei de medicamente va fi înființat în România, ca urmare a unui parteneriat între Colegiul Medicilor din România și reprezentanții industriei farmaceutice.

Mecanismul are ca scop identificarea rapidă a lipsurilor de pe piață. Se următește facilitarea găsirii unor soluții, pentru ca pacienții să aibă acces la tratamentele necesare. Anunțul a fost făcut de dr. Adrian Marius Dobre, directorul general al UNIFARM S.A.

Sistem de sesizare timpurie și de acoperire a discontinuităților

“Acesta nu este doar un acord ca oricare altul. Este un sistem funcțional de comunicare și colaborare, dedicat pacienților și medicilor din România.



Împreună cu Colegiul Medicilor din România, am creat acest sistem de sesizare timpurie și de acoperire a discontinuităților, menit să reducă timpul de punere pe piață a medicamentelor esențiale și să îmbunătățească accesul pacienților la medicamentele necesare.



Ne dorim o comunicare mai eficientă și mai rapidă, prin care nevoile reale din sistemul medical să fie rezolvate în cel mai scurt timp, iar medicamentele necesare să poată fi puse cât mai repede la dispoziția medicilor și a pacienților

Semnalarea unei nevoi medicale într-un răspuns concret



Acest sistem este menit să prevină situațiile dificile în care se regăsesc medicii și pacienții atunci când au nevoie de un anumit medicament sau de o formulă terapeutică absentă ori indisponibilă pe piața din România sau disponibilă doar în cantități limitate.



Prin acest parteneriat, transformăm semnalarea unei nevoi medicale într-un răspuns concret și căutăm soluții înainte ca lipsa unui medicament să ducă la întârzierea sau întreruperea tratamentului. Pentru că, atunci când tratamentul nu poate aștepta, fiecare zi contează“, scrie dr. Dobre Adrian Marius, pe contul său de Facebook.

UNIFARM este compania națională care are rolul de a asigura importul și distribuția de medicamente și produse medicale. De asemenea, Unifarm a dezvoltat recent Canalul de Urgență ca răspuns la una dintre cele mai dificile probleme pentru pacienți: lipsa accesului rapid la medicamentele prescrise.