Terapie de ultimă generație pentru adenomul de prostată. Dr. Mihai Dobra: Cum se realizează și cui îi este recomandată / video

Adenomul de prostată poate fi tratat printr-o tehnologie modernă, minim invazivă, care folosește vapori de apă pentru a reduce țesutul prostatic în exces. Dr. Mihai Dobra a spus cum se realizează procedura, care sunt avantajele acesteia și pentru ce categorii de pacienți este recomandată.

Dr. Mihai Dobra, medic primar urologie, a vorbit despre terapia cu vapori de apă pentru tratarea adenomului de prostată și a explicat că această tehnologie nouă presupune o intervenție minim invazivă, cu necesar redus de anestezie și o perioadă scurtă necesară pentru recuperare.

„Terapia cu vapori, o tehnică nouă, ultra minim invazivă, are același efect ca operația clasică cu bisturiul în cazul hiperplaziei de prostată, adenomului de prostată, așa cum este cunoscut”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Da, e vorba de o tehnologie nou apărută, implementată și pusă în funcțiune acum în sistemul medical românesc. Din păcate, doar în cel privat. Ne dorim foarte mult să avem acces și la stat. Sunt țări, de pildă Franța, unde deja e subvenționat acest tip de operație. E poate prea mult spus operație. E vorba de o intervenție la care necesitatea anesteziei este una minimală. Pacientul pleacă în aceeași zi. Cel mult, în circumstanțe rare, a doua zi, acasă, rămâne cu sondă.

Despre ce e vorba în această tehnologie inovativă care folosește un fascicul de vapori de apă? Practic, când vorbim de adenomul de prostată, paleta de indicație terapeutică este una foarte largă. Și așa, arsenalul medico-chirurgical, de la tratamentul medicamentos până la cel chirurgical, este destul de larg și poate să pornească de la tratament medicamentos, tratament medicamentos maximal, până la operații abrazive dure, cum este adenomectomia transvezicală, cum se făcea deunăzi, varianta de chirurgie deschisă.

În cazuri selecționate și în spitalele publice, și noi facem acest tip de operație, cu rezultate bune la final, dar cu un termen de spitalizare mai lung, cu niște riscuri care țin de chirurgie, sângerare, mai mari”, a spus dr. Mihai Dobra.

VEZI ȘI: Tehnica revoluționară în tratarea metastazelor. Dr. Sorin Bogdan (SANADOR): Când se poate efectua și care sunt avantajele / video

Cum se realizează intervenția

Dr. Mihai Dobra a explicat că terapia cu vapori de apă, o tehnologie nouă provenită din SUA, folosește un fascicul de apă și clorură de sodiu încălzit la aproximativ 80 de grade Celsius, introdus printr-o procedură cistoscopică.

Potrivit medicului, după intervenție pacientului i se pune o sondă și poate pleca acasă.

„Această terapie cu vapori de abur este nou apărută, adusă din Statele Unite ale Americii. Ea folosește un fascicul de apă, de clorură de sodiu care, practic, la anumite temperaturi, undeva la 80 de grade, se introduce prin intermediul unui pistol, printr-o manieră cistoscopică, în care se face un mapping.

Acest mapping, conform unui scenariu preoperator în care noi avem o evaluare a pacientului complexă, dacă are sau nu lob medial, dacă lobii sunt apropiați - cum spunem noi „kissing lobes”, adică lobi care se pupă - introducem acel fascicul prin acel aplicator. Ulterior se montează o sondă uretro-vezicală, iar pacientul pleacă acasă”, a spus dr. Mihai Dobra.

VEZI ȘI: Cancerul de endometru și cancerul de col uterin, metode de prevenție. Dr. Sorin Bogdan, SANADOR: Știm foarte clar că este unul dintre factorii principali

Cum acționează terapia cu vapori asupra prostatei

Medicul a explicat că vaporii de apă distrug țesutul în exces al prostatei. Zona tratată se umflă inițial, apoi se formează o cicatrice, iar prostata își reduce dimensiunea.

Potrivit medicului, studiile arată că terapia poate fi mai eficientă decât tratamentul medicamentos, iar pacientul poate renunța la medicamente.

„Deci, practic, vaporii de apă distrug țesutul în exces”, a completat Val Vâlcu.

„Fac o denervare în zona de uretră prostatică și de lob medial. În plus de atât, fac o zonă de cicatrice care, conform studiilor, în aproximativ șapte zile. Inițial este edem, adică se umflă, ulterior apare o zonă de cicatrice, iar prostata își scade din dimensiuni în zona de uretră centrală.

Adică ne imaginăm că prostata este un organ aflat subvezical pe unde trece, prin mijlocul ei, uretra. Poate apărea obstrucție. Ce este interesant la această nouă tehnologie este că, prin studii pertinente cu o cohortă de peste 150 de pacienți, ne arată superioritatea comparativă cu tratamentul medicamentos maximal. Adică pacientul scapă de tratamentul medicamentos pentru toată viața”, a spus dr. Mihai Dobra.

VEZI ȘI: Cancerul de col uterin poate fi învins. Dr. Sorin Bogdan (SANADOR) informații despre terapii: șanse mari chiar și în stadii avansate

Terapia cu vapori nu afectează funcția sexuală

Dr. Mihai Dobra a spus că terapia cu vapori nu afectează funcția sexuală. Potrivit acestuia, metoda este potrivită atât pentru pacienții tineri care vor să își păstreze funcția sexuală, cât și pentru pacienții vârstnici, pentru care o operație clasică poate avea riscuri mai mari.

„În plus de atât, încă un lucru extrem de interesant și util de menționat și de subliniat este în termeni de ejaculare. În termeni de ejaculare și funcție sexuală, acest tip de tehnologie nu influențează, iar rezultatele sunt extraordinare pentru pacienții cu simptomatologie urinară joasă, cu probleme la urinat și adenom de prostată.

Paleta, oarecum ca să spun așa, în arsenalul meu de tratament al adenomului de prostată, se referă la pacientul tânăr cu funcție sexuală prezervată și care își dorește să nu aibă ejaculare retrogradă, iar funcția să fie menținută sau pacientul la care o intervenție chirurgicală este una dificilă, cu riscuri anestezice, cu riscurile care presupun, până la urmă, o intervenție chiar și minim invazivă de tip transuretro-rezecție prostatică.

Deci paleta se adresează, din punctul meu de vedere, pacienților tineri cu funcție (n.r. sexuală) sau pacienților vârstnici la care problemele sunt mult prea grave, iar riscurile sunt mult prea mari”, a spus dr. Mihai Dobra la DC News și DC Medical.

Video: