Terapia cu vapori de apă pentru adenomul de prostată: Ce condiție trebuie îndeplinită pentru realizarea procedurii. Explicația dr. Mihai Dobra / video

Existența pietrelor la fiere nu înseamnă automat că este necesară o intervenție chirurgicală / Sursa foto: https://www.freepik.com/, @romanzaiets

Terapia cu vapori de apă este o metodă minim invazivă pentru tratarea adenomului de prostată, dar procedura nu poate fi realizată în orice situație. Dr. Mihai Dobra a spus care este condiția importantă pentru efectuarea intervenției.

Dr. Mihai Dobra a vorbit despre evaluarea pacienților înaintea terapiei cu vapori de apă și a spus care sunt investigațiile necesare.

Acesta a explicat că procedura presupune montarea unei sonde după intervenție, o spitalizare scurtă și poate fi recomandată în funcție de dimensiunea și conformația prostatei.

„Omul vine la clinică, este investigat... Ce analize se fac, ce teste, cum se mapează imagistic?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Dinamica presupune niște evaluări care ar începe cu valoarea PSA-ului - ca să nu faci o procedură pentru adenom de prostată, adenomul de prostată ascunzând și alte patologii de tip neoplazii, prostatite; urocultură, în contextul în care această injectare trebuie să se facă cu o urocultură negativă; PSA în limite normale; ecografie pentru măsurarea volumului prostatic, pentru că există o limită de volum prostatic. Nu poți avea o prostată cât un dovleac și să faci acest tip de procedură ultra minim invazivă cu vapori de apă.

După tot consultul, pacientul poate fi, ca variantă, îndrumat către acest tip de tehnologie, toate variantele fiind discutate în termeni reali de complicații, de avantaje și dezavantaje”, a spus dr. Mihai Dobra.

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Tratamentul medicamentos poate afecta funcția sexuală

Dr. Mihai Dobra a explicat că tratamentul medicamentos poate avea riscuri și poate afecta funcția sexuală, în timp ce terapia cu vapori presupune o intervenție simplă, cu o perioadă de spitalizare scurtă, iar pacientul poate pleca acasă în aceeași zi.

„Cel mai simplu ar părea tratamentul medicamentos: înghite o pastilă și scapă de urinările frecvente în timpul nopții, disconfort, deranj... Riscul rămâne riscul unor infecții urinare?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Rămâne riscul unor infecții, iar tratamentul medicamentos înseamnă tratamentul cel maximal. Înseamnă alfa-1 blocantul, care practic relaxează musculatura trigonală, și mai mult decât atât, dublat de inhibitorul de 5-alfa reductază, care din păcate are efect asupra funcției sexuale, scăzând forma activă de DHT de testosteron, ceea ce nu face acest tip de intervenție inovativă de tip injectare de vapori.

Pacientul pleacă după prima seară acasă, fără sângerare, fără febră, fără alte probleme, fără infarct posibil, trombembolism pulmonar, necesitate de anticoagulare, riscuri de incontinență...

Pentru chirurg este confortabil, este o procedură simplu de învățat, cu o curbă de învățare rapidă, cu niște avantaje enorme pentru pacient, cu o spitalizare minimă. Pacientul pleacă în aceeași zi, cel mult a doua zi acasă, în stare bună, și revine pentru scoaterea sondei”, a spus dr. Mihai Dobra.

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După terapia cu vapori de apă pacientului i se montează o sondă

„Rămâne cu sonda încă o săptămână. E un disconfort...”, a spus Val Vâlcu.

„Toate operațiile în zona de prostată au indicație de montare de sondă, (...) inclusiv această procedură cu vapori de apă la temperaturi foarte ridicate. La final se montează o sondă, cu riscuri nesemnificative și pacientul pleacă acasă. Cazurile sunt selecționate, discutate cu pacientul”, a spus dr. Mihai Dobra.

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Dimensiunea prostatei, foarte importantă

Potrivit medicului, terapia cu vapori este recomandată în funcție de dimensiunea și forma prostatei.

„Dacă nu poate fi realizată o astfel de intervenție, rămâne chirurgia cu laser. De ce n-ar putea fi realizată?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Pentru că volumul prostatei este extrem de important în tehnologia aceasta. Practic, limita ar fi undeva la 80 cm³. Să ne imaginăm că o prostată normală are undeva la 20 cm³.

Sigur, în patologia aceasta obstructivă prostatică, mărimea nu este definitorie, în contextul în care o prostată de mici dimensiuni poate să fie foarte năbădăioasă și foarte obstructivă sau mult prea obstructivă, iar o prostată de dimensiuni mari poate să fie confortabilă, în așa fel încât obstrucția să fie nesemnificativă.

Pentru a ghida indicația tehnică operatorie, măsurarea volumului prostatic este obligatorie, dar și conformația prostatei, pentru că vă spuneam despre ceea ce funcționează ca o clapetă. E acel lob medial, care face urinarea în doi timpi a jetului urinar, întreruperea jetului urinar.

Avantajul acestui tip de procedură este că se poate introduce acul cu hipertermie în zona de lob medial, pe care îl sclerozează și începe micșorarea prostatei”, a spus dr. Mihai Dobra la DC News și DC Medical.

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