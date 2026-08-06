De ce ajung să consume droguri copiii de la vârste tot mai mici, chiar și cei crescuți cu iubire. Psihologul Monica Sandu explică ce îi face vulnerabili / video

De ce ajung să consume droguri copiii de la vârste tot mai mici, chiar și cei crescuți cu iubire. Psihologul Monica Sandu explică ce îi face vulnerabili / FOTO: magnific.com @creativaimages

Un copil de doar opt ani este cel mai tânăr consumator de droguri înregistrat în România. Cazul arată cât de mult a scăzut vârsta la care copiii intră în contact cu substanțele interzise. Psihologul și psihoterapeutul Monica Sandu explică de ce riscul nu îi ocolește nici pe copiii care cresc în familii iubitoare și echilibrate și ce factori îi pot împinge spre consum.

Drogurile au devenit tot mai ușor de găsit, inclusiv în apropierea școlilor, în parcuri sau pe stradă. În același timp, mulți copii simt nevoia să fie acceptați de grup și ajung să ia decizii riscante. În emisiunea Părinți Prezenți, psihologul și psihoterapeutul Monica Sandu explică de ce consumul de droguri nu apare doar în familiile cu probleme și cum simpla curiozitate poate fi primul pas spre dependență.

Întrebată de moderatoarea Loredana Iriciuc despre motivele pentru care în România cel mai tânăr consumator are o vârstă atât de fragedă, Monica Sandu a spus care este factorul principal.

„Simplu: accesibilitatea, este la îndemână. Mergi în parc, poți găsi pe cineva. La opt ani nu ai tu, dar cu siguranță că în parcul în care tu stai pe bancă sunt copii de 13-14 ani care au biluțe pe marijuana sau altfel de substanțe. Sau în școli, că am văzut că se poartă acum, deși se străduiesc să verifice, să caute. Sunt școli unde dacă ești prins chiar și cu foițele acelea de tutun, pe care poți să le iei din magazinele autorizate, ești exmatriculat. Se străduiesc, dar accesibilitatea străzii este principalul factor pentru care s-a ajuns la asta. Găsești peste tot, adică e ca o pânză de păianjen care se întinde așa și este foarte, foarte, foarte greu de controlat”, precizează psihologul.

De ce copiii din familii bune ajung să se drogheze?

Părinții sunt șocați când descoperă că propriul copil consumă substanțe pentru că ei consideră că i-au oferit tot sprijinul și iubirea necesare. Psihologul și psihoterapeutul explică mecanismul din spatele acestei alegeri.

„De foarte multe ori, adolescenții și copiii încearcă din curiozitate. Dacă au repere bune acasă și au o relație bună cu familia și se simt în siguranță, rămân la stadiul de încercat și mulți dintre ei comunică, spun ori mamei, ori tatălui, ori surorii sau fratelui mai mare. Cei care nu se simt în siguranță rămân acolo”, susține Monica Sandu.

Nevoia de a fi acceptat în anturaj depășește autoritatea părintească în perioada adolescenței.

„Adolescența este o etapă fiziologică de aderare la grup, iar grupul de prieteni și ceea ce se întâmplă acolo este mult mai important decât ce fac și ce spun părinții. De foarte multe ori, tocmai aceasta este cauza pentru care mulți ajung să se drogheze: pentru că în grupul în care sunt și care este foarte important pentru ei, se practică asta. Dacă a făcut X, încerc și eu. Dacă a făcut Y, încerc și eu. Ei nu înțeleg pe termen lung, într-o dependență oamenii nu înțeleg consecințele pe termen lung”, adaugă experta.

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Profilul copilului vulnerabil: Frica pozitivă vs. dezinhibiția extremă

Nu toți copiii cedează în egală măsură tentațiilor. Psihoterapeutul subliniază că anumite trăsături temperamentale pot funcționa ca un scut protector.

„Consumul cred că poate să apară în orice familie. Curiozitatea apare la oricare dintre ei. Ce face diferența o să fie așa, puțin, frica. Mulți adolescenți acționează și nu încearcă din frică: ori este frică că vor fi descoperiți și părinții se vor supăra și îi vor pedepsi, deci o frică foarte mare, sau le este frică de consecințe, de boală, le este frică. Niciodată un adolescent anxios n-o să consume droguri, pentru că îi este teamă să se simtă rău. Cei care sunt extrem de dezinhibați încearcă și cred că asta este cea mai mare vulnerabilitate.

Sigur, dacă nu sunt verificați, dacă nu sunt controlați, este un alt aspect. Adică trebuie să existe o formă de control al părintelui: unde ești, cu cine ești, când vine seara acasă să-l vezi cum arată, să te uiți în ochișori, să te uiți la gesturi, la față, dacă râde bizar, dacă are grimase nepotrivite, dacă ochii și pupilele sunt într-un fel. Trebuie să vezi lucrul acesta, pentru că să presupunem că e curios și nu mai poate să iasă... tu dacă vezi lucrurile astea, ești acolo și chiar dacă te lupți cu el, tot îl aduci pe drumul cel bun”, conchide Monica Sandu.

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