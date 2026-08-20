Vaccinul HPV, gratuit pentru fete și băieți între 11 și 26 de ani. Ce trebuie să știe părinții / video

Vaccinul HPV, gratuit pentru fete și băieți între 11 și 26 de ani. Ce trebuie să știe părinții / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com

Când medicul îți spune că al tău copil poate face vaccinul HPV încă de la 11 ani, este firesc să ai întrebări. Poate te întrebi de ce vaccinarea începe atât de devreme, dacă are legătură cu viața intimă a copilului sau dacă vaccinul îi poate afecta fertilitatea. Poate te întrebi și de ce este recomandat și băieților. Dr. Oana Crețu explică pe înțelesul părinților ce rol are vaccinul HPV, de ce protecția este mai eficientă atunci când apare înainte de contactul cu virusul și cum poate reduce riscul unor forme de cancer și al condiloamelor genitale.

În România, vaccinul HPV este oferit gratuit fetelor și băieților cu vârste între 11 și 26 de ani. Pentru femeile cu vârsta între 19 și 45 de ani, vaccinul beneficiază de compensare de 50%. Pentru părinți, una dintre cele mai importante informații este că vaccinarea nu este legată de momentul în care copilul își începe viața intimă. Scopul este ca organismul să aibă deja protecție înainte de o posibilă întâlnire cu virusul.

Virusul papiloma uman, cunoscut pe scurt drept HPV, se transmite prin contact intim și poate infecta atât femeile, cât și bărbații. Virusul este asociat cu apariția cancerului de col uterin, dar și cu alte tipuri de cancer, inclusiv unele cancere din zona genitală, anală și orofaringiană. De asemenea, anumite tipuri de HPV pot provoca negi genitali, numiți condiloame.

Dr. Oana Crețu, medic specialist obstetrică-ginecologie, explică la Părinți Prezenți de ce prevenția este atât de importantă.

„Mă bucur că abordăm acest subiect, pentru că văd zi de zi cazuri, unele dintre ele tragice. Infecția cu acest virus este una dintre cele mai răspândite infecții cu transmitere intimă. El este responsabil de apariția cancerului de col uterin, dar poate fi responsabil și de alte tipuri de cancer din sfera genitală, orofaringiană și poate afecta și bărbații în egală măsură. Împotriva lui nu prea avem arme: singura noastră armă este imunitatea, motiv pentru care prevenția prin vaccinare este esențială”, spune medicul.

Prezervativul nu oferă protecție completă împotriva HPV

Mulți oameni cred că prezervativul elimină riscul de transmitere a HPV. Medicul explică faptul că virusul se poate transmite și prin contactul pielii din zona genitală.

„Trebuie să mai știm despre virusul HPV că prezervativul nu este suficient pentru a ne oferi protecție împotriva lui! Contactul tegument pe tegument poate fi suficient pentru transmiterea virusului. De aceea vaccinarea este extrem de importantă: acoperă nouă tulpini, șapte cu risc crescut oncogen și două cu risc scăzut, responsabile de apariția condiloamelor genitale, care reprezintă o sursă majoră de transmitere”, mai spune dr. Oana Crețu.

Vaccinul nonavalent protejează împotriva a nouă tipuri de HPV. Dintre acestea, șapte sunt asociate cu un risc crescut de apariție a cancerului, iar două sunt asociate în special cu apariția condiloamelor genitale.

De ce vaccinul HPV este recomandat și băieților

Vaccinarea HPV nu le privește doar pe fete. Băieții pot contracta și transmite virusul. HPV poate provoca și la bărbați anumite tipuri de cancer, inclusiv cancer anal, penian și unele cancere din zona gurii și gâtului. Vaccinarea îi ajută astfel să se protejeze și contribuie la reducerea circulației virusului.

Dr. Oana Crețu consideră că părinții trebuie să privească vaccinarea fetelor și a băieților în același mod.

„Informarea este cea mai bună armă! Dacă știm cum să explicăm copilului, adaptat fiecărei vârste, lucrurile devin ușoare. Băieții trebuie vaccinați la fel ca fetițele, pentru că sunt un vector important de transmitere. A fi informat este cea mai bună armă pe care o avem la dispoziție”, punctează dr. Oana Crețu.

În România, vaccinul HPV este disponibil gratuit pentru persoanele de ambele sexe cu vârsta între 11 și 26 de ani. Pentru femeile cu vârsta între 19 și 45 de ani, vaccinul este compensat în proporție de 50%. Vaccinul se prescrie pe bază de rețetă, iar administrarea se face de personal medical.

„Vaccinul nu conține hormoni”. Ce spune medicul despre fertilitate

Unul dintre cele mai răspândite mituri despre vaccinul HPV este că acesta ar putea afecta fertilitatea fetelor. Dr. Oana Crețu respinge această idee și explică faptul că vaccinul nu conține hormoni.

„Mituri sunt multe, iar unele dintre ele sunt legate de fertilitate. Trebuie să vă spun clar că nu au nicio legătură! Acest vaccin nu conține hormoni, drept urmare nu ne afectează ciclul menstrual, nu ne afectează ovulația, nu ne afectează în niciun mod fertilitatea! Singurele reacții adverse sunt cele comune oricărui vaccin: durere la locul injectării, o ușoară umflare, roșeață sau, în cazuri foarte rare, febră și astenie trecătoare. Părinții trebuie să aibă încredere, pentru că rolul lor este să-și protejeze copiii”, explică dr. Oana Crețu

Pentru un părinte, vârsta de 11 ani poate părea prea mică atunci când vine vorba despre un vaccin împotriva unei infecții cu transmitere intimă. Medicul explică însă că momentul vaccinării are legătură cu protecția oferită organismului, nu cu debutul vieții intime.

„Părinții au reticențe pentru că asociază vaccinarea cu debutul vieții intime, dar nu au legătură. Cu cât ne oferim protecția mai devreme de debutul vieții intime, cu atât este mai bine! În al doilea rând, sistemul imunitar la 11 ani răspunde mult mai puternic și produce o imunitate net superioară față de vârsta de 50 de ani. Există țări care au vaccinat în masă fetițele și băiețeii și care nu mai declară în prezent niciun caz de cancer de col uterin”, adaugă dr. Oana Crețu.

Vaccinarea la vârste mici permite organismului să dezvolte protecție înainte de o posibilă expunere la virus.

Ce trebuie să știe părinții despre vaccinarea HPV

Pentru un părinte, discuția despre HPV poate fi dificilă. La 11 ani, copilul poate să nu înțeleagă de ce are nevoie de un astfel de vaccin. Însă, vaccinul îl ajută să se protejeze de o infecție care, în anumite situații, poate duce la cancer. Nu este nevoie să legi vaccinarea de viața intimă a copilului. Poți vorbi despre prevenție și despre modul în care vaccinurile ajută organismul să se apere.

Dr. Oana Crețu insistă asupra rolului părinților în această discuție: „Informarea este cea mai bună armă! Dacă știm cum să explicăm copilului, adaptat fiecărei vârste, lucrurile devin ușoare. Băieții trebuie vaccinați la fel ca fetițele, pentru că sunt un vector important de transmitere. A fi informat este cea mai bună armă pe care o avem la dispoziție”.

Vaccinarea HPV reprezintă una dintre metodele de prevenție disponibile împotriva infecției cu HPV și a bolilor asociate acestui virus. În România, accesul gratuit pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani a fost extins prin modificările legislative adoptate în 2025.