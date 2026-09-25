Rate mici de vaccinare în România, dar Covasna ajunge la 80%. Județ aflat la câțiva kilometri distanță, rată mult mai scăzută. Gabriel Dina, Pfizer: Efect în lanț

Gabriel Dina, Country Lead Pfizer România și Bulgaria. Foto: Crişan Andreescu, DCNEWS

Vaccinarea în apropierea sezonului rece continuă să fie o provocare importantă pentru sistemul de sănătate din România, în condițiile în care se înregistrează diferențe semnificative între județe în privința ratelor de imunizare.

Gabriel Dina, Country Lead Pfizer România și Bulgaria, a vorbit despre această situație în cadrul conferinței „HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, organizată de DC Media Group. El a punctat exemplele de succes din anumite județe, care ar putea fi replicate la nivel național, apreciind, de asemenea, că sănătatea apare, pentru prima dată, în Strategia națională de apărare a țării.

Sănătatea, pentru prima dată, în Strategia națională de apărare

„Ar trebui să ne uităm și la lucrurile pozitive care s-au întâmplat, pentru că se întâmplă - altfel, dăm în depresie și paralizăm din inacțiune. Faptul că acum sănătatea apare, pentru prima dată, în strategia națională de securitate, este un lucru extraordinar, chiar dacă acolo apar 1-2 propoziții - să asigurăm pacienților un sistem de sănătate centrat pe nevoile lor, un lucru îmbucurător. Este o oportunitate, care, prin coalițiile profesionale sau alianțele pe care le avem, să venim cu mai multă substanță și să profităm de această deschidere.

Sunt exemple bune în țară, dar, în medie, stăm foarte prost. Am ajuns, mai nou, prin toate revistele mari. Anul trecut, în New England Journal of Medicine”, a declarat Gabriel Dina, în exclusivitate pentru DCNews.

„Este o bombă cu ceas la adresa economiilor societăților noastre”

„S-a mai făcut un studiu comparativ pe povara rezistenței antimicrobiene, care este o bombă cu ceas la adresa economiilor societăților noastre. Iar România apare pe la locul 100 după 18 indicatori, grupați în trei categorii - politici, implementare și monitorizare -, iar când vine vorba despre controlul și prevenția infecțiilor, eram undeva foarte la coadă. Săptămâna trecută, s-a publicat un alt articol comparativ, unde România arată groaznic de prost în ceea ce privește ratele de vaccinare.

Repet, în medie, stăm prost, dar dacă ne uităm cu o lupă la nivel național, constanți că în Covasna, de exemplu, ratele de vaccinare sunt de 80%. Iar Brașovul, județ de lângă, e la 50%. În Timiș, ratele de vaccinare erau printre cele mai mici din țară în mod constant. Anul trecut, odată cu implementarea, cu mari eforturi din partea angajaților Institutului Național de Sănătate Publică și a Direcției de Sănătate Publică, rata de vaccinare a crescut cu 20%. Cred că e bine să ne uităm și la aceste exemple de succes și, în modul cel mai pragmatic și simplu, să încercăm să le replicăm. Cred că asta va duce la un efect în lanț, în timp”, a mai punctat reprezentantul Pfizer.

Acesta a vorbit, la DCNews, și despre importanța educației în procesul de convingere a pacienților privind vaccinarea, punctând dezavantajele pe care le aduce coerciția într-un asemenea demers.