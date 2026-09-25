Strategia de vaccinare care dă roade la Matei Balș. Prof. univ. dr. Victoria Aramă: Au mai mult timp să stea cu pacienții VIDEO

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Prof. univ. dr. Victoria Aramă, medic primar boli infecțioase la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, a vorbit, pentru DCNews, despre importanța vaccinării.

Prof. univ. dr. Victoria Aramă, medic primar boli infecțioase, șef de Secție-Departamentul Adulți III, Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" a vorbit, în cadrul dezbaterii HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare, organizată de DCMedia Group”, despre importanța vaccinării.

Plecând de la vaccinarea antigripală, medicul a prezentat o strategie aplicată cu succes, în ultimul perioadă, în spital.

"Ne-am instruit rezidenții să aibă un discurs aplicat cu fiecare pacient"

"Ce am văzut că a avut succes la noi, în ultima vreme, în urma unor eforturi făcute prin niște proiecte educaționale: ne-am instruit rezidenții, care au mai mult timp să stea cu pacienții, să aibă un discurs aplicat cu fiecare pacient în parte internat. Să afle de ce nu s-a vaccinat și a ajuns în situația respectivă, iar la externare pacientul să plece de la Matei Balș cu indicații personalizate în funcție de vârsta lui, de comorbiditățile lui, de ce vaccinuri a făcut până atunci și să meargă la medicul de familie cu un plan foarte precis.

De multe ori, reușim să eliberăm chiar noi rețetele compensate din spital. Pacientul se duce peste drum la farmacie, se întoarce în ziua externării și își face vaccinul în spital. Această grăbire a circuitului este foarte importantă", a declarat prof. univ. dr. Victoria Aramă.

"Medicii din alte specialități să prescrie, la externare sau la consultații, vaccinul"

"Se vorbea mai devreme despre faptul că atestatul de vaccinare poate să pună unele piedici, dar părerea noastră, a infecționiștilor și a epidemiologilor, este că ar fi foarte important ca medicii din alte specialități să prescrie pacienților, la externare sau la consultații, vaccinul. Să plece cu o indicație fermă de la specialist, pentru că un cardiolog nu are atât de mult timp să și vaccineze", a arătat medicul.

În cadrul aceleiași dezbateri, prof. univ. dr. Victoria Aramă, a explicat cum un vaccin poate însemna un pat liber în spital.

"Povara pe spitalele de boli infecțioase, în sezonul rece, este reprezentată în proporție de peste 80% de infecții respiratorii prevenibile prin vaccinare. (...) Un vaccin poate însemna un pat liber în spital pentru un pacient care are nevoie de el. Asta înseamnă și costuri uriașe din punct de vedere al spitalizării, al tratamentelor și al diagnosticelor", a punctat medicul.

De ce nu se vaccinează românii

De asemenea, tot în cadrul dezbaterii HEALTH FORUM: Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare, și dr. Daciana Toma, vicepreședinte al Asociației Societatea Națională de Medicina Familiei/Medicină Generală, a pus punctul pe "i" și a explicat de ce crede că românii nu se vaccinează.

"În primul rând, eu sunt nemulțumită, necăjită, că mereu punem totul pe spinarea populației și lucrurile nu stau așa. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, dacă am fi doar pacienți și nu am fi în grupul, hai să zicem, al decidenților, am vedea că, cumva, la fiecare colț, oamenii au o barieră să nu se poată vaccina. Că e la libera alegere a furnizorilor dacă fac sau nu fac acest lucru, dacă au sau nu au contract, dacă au sau nu au competență. Și uite așa ajungem în situația în care eu am vaccinat pacienți care nu erau pe lista mea, pentru că nu au putut să se vaccineze la medicii lor de familie”, a punctat dr. Daciana Toma.