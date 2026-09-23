Cum se poate debloca vaccinarea în farmacii chiar din acest sezon. Mircea Timofte vine cu soluția și cere măsuri pentru cadrele medicale care manipulează oamenii / video

Cum se poate debloca vaccinarea în farmacii chiar din acest sezon. Mircea Timofte vine cu soluția și cere măsuri pentru cadrele medicale care manipulează oamenii

Asistenții medicali și moașele reprezintă forța care poate readuce încrederea în vaccinare, chiar din dispensarele de la sate până pe holurile marilor spitale. Președintele OAMGMAMR, Mircea Nicușor Timofte, anunță la HEALTH FORUM revizuirea cursurilor de pregătire comunitară și o soluție pentru deblocarea vaccinării în farmacii. Totodată, liderul asistenților trage o linie roșie: cere Colegiului Medicilor și Colegiului Farmaciștilor toleranță zero față de cadrele medicale care împrăștie manipulări și mesaje antivacciniste fără fundament științific.

În cadrul dezbaterii HEALTH FORUM: „Vaccinarea pe tot parcursul vieții, o viață fără boli prevenibile prin vaccinare”, organizată de DCMedia Group, Mircea Nicușor Timofte, președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) spune că resursa umană de la baza sistemului de sănătate poate schimba soarta bătăliei cu bolile ce pot fi prevenite prin vaccinare.

„Asistenții medicali sunt prezenți în multe servicii de sănătate și cred că pot să-și aducă o contribuție inclusiv la acoperirea vaccinală. Asistenții medicali din medicina de familie pot să facă educație pentru sănătate, consiliere, monitorizare. Asistenții medicali comunitari au, de asemenea, un rol important, așa cum s-a mai spus”, spune Mircea Nicușor Timofte.

Pregătirea acestor oameni nu mai poate rămâne blocată în manuale vechi, motiv pentru care regulile de formare intră la revizuire.

„În prezent există un ordin de ministru prin care asistenții medicali care lucrează în comunitate, asistenți medicali generaliști, moașe, pentru a lucra acolo, fac un curs de specializare. Acest curs de specializare este avizat, iar curricula de curs este avizată de ordin. Și chiar în zilele acestea vrem să revizuim această curriculă de curs și o să punem accent și pe această activitate pe care o desfășoară asistenții medicali comunitari. De asemenea, asistenții medicali din medicina școlară pot avea un rol foarte important. Asistenții din spitale și ambulatorii intră în contact cel mai mult și cel mai aproape de pacienți, de familii și de comunități”, adaugă președintele OAMGMAMR.

Blocajul din farmacii: Cum se poate debloca vaccinarea antigripală chiar din acest sezon

În timp ce alte state europene au dus de ceva timp actul medical în farmacia din colțul străzii, la noi s-a bătut pasul pe loc luni întregi din cauza lipsei de atestate. Liderul OAMGMAMR arată cum s-ar putea rezolva această problemă printr-un parteneriat cu mediul universitar:

„O problemă cu asistenții de farmacie, cu vaccinarea în farmacii, ar fi competențele. Nu au competențe medicale asistenții medicali din farmacii, dar asta se poate rezolva printr-un modul de formare cu sprijinul universităților, care ar putea să nu dureze foarte mult. O curriculă de curs, dobândirea acestei competențe, astfel încât încă din acest sezon de vaccinare antigripală să poată să funcționeze. S-a spus mai devreme că din primăvară se aștepta să înceapă vaccinarea în farmacii. Cred că ăsta a fost un obstacol, o barieră”, explică Mircea Nicușor Timofte.

Totodată, oamenii nu se mai lasă convinși de cifre difuzate la televizor sau de pliante lăsate pe o masă. Când frica pune stăpânire, singura cale e emoția și dialogul.

„Ce poate face Ordinul ca organizație? Cursuri de comunicare. Cred că sunt foarte importante, așa cum a spus și domnul profesor Rafila. Nu cursuri teoretice, ci să atingă partea emoțională, cu exemple. Exemple de vaccinare proprii, cu exemple de persoane care, mă rog, exemple care să-i sensibilizeze pe cei care primesc aceste informații. Deci aceste cursuri să ofere capacitatea de a explica beneficiile vaccinării într-un limbaj accesibil și pe limba fiecărui interlocutor. De asemenea, putem să facem campanii, putem să participăm la campanii directe de promovare a vaccinării. Ne putem alătura Forumului Provaccinare. Putem să gândim acțiuni de promovare la care să ne implicăm și noi”, spune președintele OAMGMAMR.

Cartonaș roșu pentru cadrele medicale care propagă manipularea

Cea mai gravă rană din interiorul sistemului rămâne duplicitatea. În pandemie, dar și după aceea, unii profesioniști din sănătate au ales să profite de spaimele oamenilor și au oferit sfaturi nocive, au contestat tratamente validate științific. Mircea Timofte solicită un pact între marile bresle medicale pentru a curăța spațiul public de astfel de derapaje.

„De asemenea, important mi se pare o discuție cu Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciștilor, organizațiile profesionale și de pacienți privind abordarea aspectelor etice care privesc mesajele date de profesioniști. Adică, într-adevăr, nu poate fi acceptabil ca un asistent medical, un medic, cum am văzut în perioada pandemiei, să dea mesaje împotriva vaccinării fără să fie fundamentate pe dovezi științifice. Adică mesajele profesioniștilor cred că ar trebui să fie bazate pe dovezi științifice și nu pe manipulare și alte intenții ale acelor comunicatori”, conchide președintele OAMGMAMR.