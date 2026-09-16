Cseke Attila: Deficit de 98 de milioane de lei în sănătate, acoperit temporar. Ministerul are nevoie de alte 980 de milioane pentru finanțare până la finalul anului. Operațiile de la Institutul „C.C. Iliescu” continuă

Cseke Atilla, ministrul interimar al Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat, miercuri, un deficit de finanțare de 98 de milioane de lei în sistemul sanitar, sumă acoperită temporar prin realocări din alte programe. El a precizat că Ministerul are nevoie de încă 980 de milioane de lei până la sfârșitul anului. În același timp, ministrul interimar a dat asigurări că la Institutul „C.C. Iliescu” există finanțare, iar intervențiile chirurgicale continuă.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat miercuri că deficitul de finanţare din sistemul sanitar este în prezent de 98 de milioane de lei, iar suma urmează să fie acoperită temporar prin realocări din alte domenii şi programe ale Ministerului. Pe de altă parte, acesta a dat asigurări că nu sunt probleme de finanţare la Institutul „C.C. Iliescu”, iar intervenţiile chirurgicale vor continua, toate cheltuielile fiind asigurate.

Ministerul Sănătăţii are nevoie de 980 de milioane de lei până la sfârşitul anului

„Astăzi avem un deficit de aproximativ 100 de milioane de lei pentru care a trebuit să găsim soluţii. Mai exact 98 de milioane lei. Sunt banii care sunt necesari pentru a funcţiona sistemul sanitar, pentru salarii, pentru cheltuieli materiale, pentru serviciile de ambulanţă, pentru unităţile de primiri urgenţe. Concret - avem nevoie de 36 de milioane de lei pentru salariile care trebuie plătite pentru angajaţi UPU-rilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, avem nevoie de 20 de milioane lei pentru cheltuieli materiale la aceste Unităţi de Primiri Urgenţe din subordinea spitalelor MS, de 30 de milioane lei pentru a asigura cheltuielile materiale la unităţile de primiri urgenţă la spitalele din subordinea unităţilor administrativ teritoriale. De asemenea, 12 milioane lei pentru cheltuieli materiale necesare funcţionării serviciilor de ambulanţă. În total 98 de milioane lei pentru care s-a găsit o soluţie internă în bugetul Ministerului Sănătăţii astfel încât să relocăm de la alte domenii şi alte programe care erau acoperite şi pentru luna decembrie”, a susţinut ministrul interimar la o conferinţă de presă.

Banii pentru UPU şi ambulanţe, luaţi temporar din alte programe de sănătate

Potrivit acestuia, 56 de milioane de lei vor fi realocate de la programele Ministerului Sănătăţii pentru plata salariilor şi a cheltuielilor materiale la unităţile de primiri urgenţe din spitalele aflate în subordinea ministerului, iar alte 42 de milioane de lei vor fi relocate pentru cheltuielile materiale ale UPU din spitalele aflate în subordinea unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru funcţionarea serviciilor de ambulanţă judeţene.

Cseke Attila a precizat că vor fi realocate 26 de milioane de lei de la programul HIV-SIDA, şapte milioane de lei de la Programul de securitate transfuzională şi trei milioane de lei de la Programul „Mama şi copilul”.

„Soluţiile sunt temporare şi de avarie. Acest lucru înseamnă că de la aceste programe, care aveau acoperire în luna decembrie ca şi finanţare, pentru luna decembrie va trebui găsită o soluţie. În ce priveşte cele 42 de milioane lei care vor merge pentru chestiile materiale la UPU, spitale şi la serviciile de ambulanţă resursele financiare vor fi realocate din fondul de salarii ale medicilor rezidenţi, care la fel înseamnă că pentru luna decembrie va trebui reîntregită astfel încât să fie asigurat acest fond de salarii. Este o soluţie care rezolvă pe termen scurt până la sfârşitul lunii octombrie”, a susţinut ministrul interimar.

Potrivit lui Cseke Attila, acest deficit poate fi acoperit pe termen mai lung numai de un guvern cu puteri depline, care să poată adopta o rectificare bugetară. Totuși, partidele politice nu au ajuns încă la un consens în cadrul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

Cseke Attila a spus că a discutat în această săptămână cu preşedintele CNAS şi au fost făcute deschideri de credite de angajament pe programele gestionate de CNAS de peste 600 milioane de lei, astfel încât să fie asigurată finanţarea acestora până la sfârşitul lunii octombrie.

„Dacă vorbim de Ministerul Sănătăţii, pentru a asigura chestiile la toate programele şi pentru lunile noiembrie şi decembrie, pe octombrie prin aceste reaşezări, le asigurăm, avem nevoie de 980 de milioane lei care trebuie la fel asiguraţi prind rectificare bugetară. (...) Reţinerea de 10% din legea bugetului de stat se poate elibera doar pe rectificare bugetară şi această reţinere de 10% înseamnă, pentru tot ce se finanţează de MS, înseamnă aproape 500 de milioane lei. Din cele 980 de milioane lei care ne sunt necesari până la sfârşitul acestui an să acoperim toate programele şi finanţările MS, jumătate din această sumă se poate asigura din deblocarea reţinerii de 10% a bugetului de stat”, a explicat Cseke Attila.

Cseke Attila: Nu sunt probleme de finanțare la Institutul „C.C. Iliescu”

„Am avut mai multe discuţii în urma acestor anunţuri, de care am aflat din presă, ceea ce nu mi se pare un lucru normal. Este un spital al Ministerului Sănătăţii şi, acest spital, dacă are probleme, trebuie să informeze Ministerul Sănătăţii. În urma discuţiilor pe care le-am avut şi a ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, chiar astăzi m-am întâlnit cu managerul Ceauşu. Nu sunt niciun fel de probleme la Institutul 'C.C. Iliescu'. Intervenţiile şi operaţiile vor continua, inclusiv cu cele programate. Nu se întrerup, nu se suspendă de vineri. (...) Toate cheltuielile sunt asigurate”, a subliniat ministrul interimar.

„Pot să îi liniştesc pe pacienţii Institutului 'C.C. Iliescu': există finanţare pentru aceste intervenţii, nu sunt probleme” - Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătății

Miercuri, deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, i-a solicitat premierului interimar Ilie Bolojan să suplimenteze de urgenţă, din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, sumele alocate Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru ca spitalele şi sistemul de medical de urgenţă să nu intre un colaps.

El a dat ca exemplu Institutul „C.C. Iliescu” din Bucureşti, cel mai mare institut de boli cardiovasculare şi transplant cardiac din România, unde Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în septembrie, pentru cele mai mari programe, de chirurgie cardiacă deschisă şi alte proceduri specifice cordului, nu ar fi alocat bani.

„Este fără precedent ce se întâmplă. Începând de vineri, Institutul 'C.C. Iliescu' din Bucureşti va sista intervenţiile elective şi va trata doar urgenţele şi alea până când stocurile se vor epuiza”, a susţinut Rogobete, potrivit Agerpres.