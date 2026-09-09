O femeie de 54 de ani din Grecia a născut un bebeluş dintr-un embrion congelat în urmă cu 22 de ani

bebeluș / Sursa foto: https://www.freepik.com/, @onlyyouqj

O femeie din Grecia, în vârstă de 54 de ani, a născut o fetiță provenită dintr-un embrion congelat în urmă cu 22 de ani, după moartea fiului ei de 21 de ani care venise pe lume în urma aceleiași proceduri, respectiv fertilizare in vitro (FIV).

Medicul femeii a anunțat nașterea care are "o semnificaţie emoţională aparte".

"Pentru Christina Rapti-Tzelepi, această naştere are astăzi o semnificaţie emoţională aparte", a afirmat ginecologul Konstantinos Pantos, de la clinica privată Genesis din Atena, conform presei din Grecia.

"În 2004, după un transfer de embrion, ea a născut un băieţel perfect sănătos, încă de la prima tentativă", a mai spus medicul elen.

Însă, în octombrie 2025, fiul ei a decedat într-un accident rutier la vârsta de 21 de ani, potrivit aceleiaşi surse.

Miercuri, femeia a născut o fetiţă după transferul, făcut în decembrie 2025, al unui embrion provenit din aceeaşi serie de embrioni conservaţi din care făcea parte şi cel făcut pentru naşterea fiului ei, a adăugat medicul Konstantinos Pantos.

54 de ani, vârsta maximă autorizată în Grecia pentru fertilizarea in vitro (FIV)

Christina Rapti-Tzelepi are 54 de ani. Este vârsta maximă autorizată în Grecia pentru femeile care vor să recurgă la metoda fertilizării in vitro (FIV).

"Am avut sentimente atât de tristeţe, cât şi de bucurie, dar toate acestea s-au risipit în această dimineaţă, când ne-am ţinut miracolul în braţe", a zis Christina Rapti-Tzelepi pentru postul public de televiziune ERT.

"O adevărată cursă contra cronometru"

Soţul ei a menționat că familia sa a fost angajată "într-o adevărată cursă contra cronometru" pentru a duce această sarcină la termen. De asemenea, soțul ei a pledat pentru a elimina limita de vârstă la nivel naţional pentru procedurile de fertilizare in vitro (FIV).

"Femeile mai în vârstă au o capacitate inestimabilă de a oferi o iubire matură, conştientă şi necondiţionată, precum şi o stabilitate pe care nicio statistică nu va putea vreodată să o măsoare pe deplin", a zis el.

Procedura FIV este un proces medical complex, care presupune colaborarea mai multor specialiști și o succesiune clară de pași, dar există și mituri despre fertilizarea in vitro, care continuă să alimenteze anxietatea cuplurilor care iau în calcul această procedură.

Vârsta, diagnosticul corect și experiența echipei medicale pot face diferența dintre un vis împlinit și o luptă prelungită.