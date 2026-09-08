AVC-ul și bolile cardiovasculare, mai frecvente în Europa de Est. Prof. dr. Dafin Mureșanu: O povară uriașă pentru sănătate

Bolile care apasă greu asupra României. Prof. Dafin Mureșanu: „Era o necesitate absolută”

Jurnalistul Val Vâlcu l-a întrebat pe prof. dr. Dafin Mureșanu, președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare, despre progresele rapide din medicină și despre modul în care sistemul de sănătate din România reușește să țină pasul cu noile tehnologii și tratamente.

În acest context, discuția a ajuns și la strategia națională în domeniul bolilor cerebrovasculare și progresele făcute de neurologia românească.

Prof. dr. Dafin Mureșanu: „52% dintre cauzele de mortalitate sunt atribuite patologiei cardio- și cerebrovasculare”

Prof. dr. Dafin Mureșanu a subliniat că o astfel de strategie era o necesitate pentru România, în condițiile în care bolile cardio și cerebrovasculare au un impact uriaș asupra sănătății populației.

„În domeniul patologiei cardio- și cerebrovasculare, era o necesitate absolută să avem o astfel de strategie, având în vedere povara uriașă pe care aceste afecțiuni o reprezintă pentru sănătate. Să ne gândim doar că, în România, 52% dintre cauzele de mortalitate sunt atribuite patologiei cardio- și cerebrovasculare, ceea ce este enorm.

Incidența și prevalența accidentelor vasculare cerebrale, dar și a episoadelor coronariene acute, sunt mult mai mari în partea noastră de Europă comparativ cu vestul continentului. Dacă noi stăm mai rău la acest capitol, în vestul Europei există, de asemenea, o povară importantă a patologiei neurodegenerative. Astfel, cauzele de boală și mortalitate sunt, într-un fel, dispersate”, a explicat prof. dr. Dafin Mureșanu.

Strategia, doar o piesă din „puzzle-ul sănătății creierului”

Profesorul a arătat că adoptarea strategiei reprezintă un pas important, realizat cu implicarea Academiei Române, a Ministerului Sănătății, a Casei Naționale și a celorlalte instituții din sistem.

"Realizarea acestei strategii reprezintă un pas foarte important, cel puțin din punctul nostru de vedere, ca medici și ca reprezentanți ai mediului academic. Să nu uităm că strategia a fost realizată și sub patronajul Academiei Române. Evident, Ministerul Sănătății, Casa Națională și celelalte instituții și organizații implicate în buna desfășurare a activității medicale au contribuit la acest proces. În cele din urmă, strategia a fost adoptată printr-o hotărâre de Guvern și are valoare de lege.

Este o mare realizare. Dar ceea ce vreau să subliniez este că aceasta acoperă doar o parte din întregul puzzle al sănătății creierului", a spus acesta.

Următorul pas: o strategie pentru bolile neurodegenerative

Prof. dr. Dafin Mureșanu consideră că demersul trebuie continuat, în special în zona bolilor neurodegenerative, astfel încât România să ajungă la o abordare cât mai cuprinzătoare a afecțiunilor sistemului nervos.

Este, în același timp, un îndemn de a continua cu celelalte tipuri de patologii care sunt extrem de apăsătoare, în primul rând cu patologia neurodegenerativă. Am avea nevoie de o strategie solidă și în această direcție, dar și pentru celelalte capitole de patologie care afectează sănătatea creierului.

Astfel, într-un termen rezonabil, ar trebui să ajungem la o construcție suficient de cuprinzătoare pentru tot ceea ce înseamnă elementele critice de patologie ale sistemului nervos central și periferic.

Odată asamblat acest puzzle, putem avea o abordare sistematică, din toate punctele de vedere, iar România are astăzi foarte mare nevoie de acest lucru", a explicat profesorul.

România, printre primele țări europene care au aderat la Brain Health Mission

Prof. dr. Dafin Mureșanu a amintit și implicarea României în inițiativa europeană Brain Health Mission, precizând că țara noastră a fost a treia din Europa care a aderat la acest demers.

"România a fost printre primele țări din Europa, mai exact a treia, care a aderat, printr-un angajament ferm al Ministerului Sănătății și al Guvernului României, la inițiativa europeană Brain Health Mission.

În 2023 a fost semnat acest acord și, alături de Italia și Norvegia, România se află într-o poziție de dezvoltare și activitate în această direcție. Este un lucru meritoriu. Nu suntem în frunte la multe capitole”, a conchis prof. dr. Dafin Mureșanu.