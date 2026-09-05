Reducerea veniturilor medicilor poate declanșa un nou val de plecări din România. Semnal de alarmă tras de Alexandru Rogobete

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Alexandru Rogobete avertizează că reducerea veniturilor medicilor ar putea reactiva migrația personalului medical.

"Există un semnal pe care cred că trebuie să îl tratăm cu maximă seriozitate atunci când discutăm despre veniturile din sănătate.

În 2015, într-o perioadă în care veniturile din sănătate erau încă foarte mici, au fost înregistrate 2.269 de solicitări de documente profesionale asociate intenției de a lucra în străinătate.

În 2018 au fost eliberate 1.221 de certificate profesionale curente. După creșterea veniturilor și îmbunătățirea condițiilor din sistem, fenomenul s-a temperat. În 2023 ajunseserăm la 822 de certificate.

De aceea spun foarte clar: reducerea veniturilor medicilor nu este doar o problemă salarială. Poate deveni foarte repede o problemă de resursă umană și, în final, o problemă pentru pacienți", transmite Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD al Sănătăţii.

Acesta atrage atenţia asupra faptului că statul român investeşte mult pentru formarea unui medic, lucru care ar trebui continuat cu asigurarea unor venituri bune şi a unor condiţii bune de muncă pentru aceştia.

Semnal de alarmă tras de Alexandru Rogobete

"România investește ani de zile în formarea unui medic. Nu putem ca, după ce l-am pregătit, să îi reducem veniturile, să îi blocăm postul și apoi să ne întrebăm de ce a ales un spital din Germania, Franța sau alt stat european. Viitoarea reformă trebuie să facă exact contrariul: să plătească munca corect, să adapteze grilele salariale la responsabilitate și la realitatea fiecărei specialități, să asigure posturi acolo unde există deficit și să creeze un program real de repatriere a medicilor români.

Avem nevoie de o politică națională prin care medicul român să aibă motive să rămână acasă, iar cel care a plecat să aibă motive să se întoarcă. Soluția nu este să tăiem veniturile și apoi să numărăm medicii care pleacă. Soluția este să construim un sistem în care profesioniștii să vrea să rămână și să se întoarcă în România.

Nu cred că România își mai permite un nou val de migrație a medicilor. Și cu siguranță nu acesta trebuie să fie rezultatul unei reforme", explică Rogobete.