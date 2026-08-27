Copil de 6 ani, găsit în comă după ce sora lui i-a pus plasturi cu fentanil pe o rană. Dr. Radu Țincu: Substanța e mai puternică decât morfina

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Un copil de 6 ani din Botoșani a fost găsit în comă după ce sora lui i-ar fi pus plasturi cu fentanil pe o rană. DC NEWS l-a contactat pe prof. univ. dr. Radu Ciprian Țincu, şeful Secţiei ATI-Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală, care a explicat de ce fetanilul este atât de periculos, dar și care ar trebui să fie primele măsuri în cazul unei supradoze cu fentanil.

Un copil în vârstă de 6 ani din Botoșani a ajuns în comă la spital, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, a fost găsit în stare gravă la domiciliul său. Potrivit presei locale, cadrele medicale au observat că băiatul avea un pansament pe coapsă, în zona unei zgârieturi. Se pare că sora lui, în vârstă de aproximativ 9-10 ani, i-ar fi aplicat în total patru plasturi cu fentanil pe rană, crezând că așa îl va ajuta. Copilul a făcut o supradoză și a ajuns în stare gravă la spital.

Potrivit Botoșăneanul, în locuința băiatului existau astfel de plasturi deoarece bunica celor doi copii, care suferea de o boală oncologică, a murit recent.

Ce este fentanilul

DC NEWS l-a contactat pe prof. univ. dr. Radu Ciprian Țincu, şeful Secţiei ATI-Toxicologie de la Spitalul Floreasca din Capitală, pentru a afla mai multe despre pericolul reprezentat de acești plasturi cu fentanil. Medicul a explicat că fentanilul este un opioid foarte puternic, mai puternic decât morfina, iar administrarea accidentală poate provoca deprimarea severă a respirației și pierderea stării de conștiență sau chiar moartea.

"Fentanilul este o substanță opioidă care are o potență foarte ridicată, de până la 150-200 de ori mai mare decât morfina. Fiind o substanță atât de potentă, ea se va lega de receptorii opioizi, inclusiv de receptorii aflați în acea zonă a creierului care reglează frecvența respiratorie. În momentul în care receptorii respectivi sunt ocupați de fentanil frecvența respiratorie începe să scadă și la un moment dat se poate produce stopul respirator. Principala complicație a supradozelor de opioide o reprezintă stopul respirator și este principala cauză de mortalitate", ne-a spus medicul Radu Ciprian Țincu.

Prof. univ. dr. Radu Ciprian Țincu: Riscul de supradoză la copii este mare

Ulterior, prof. univ. dr. Radu Ciprian Țincu a explicat că acești plasturi cu fentanil pot fi foarte periculoși mai ales pentru copii, iar aplicarea lor pe o rană deschisă e și mai riscantă pentru că substanța se absoarbe în organism mai rapid.

"Cu atât mai mult, dacă acest plasture a fost aplicat unui copil, asta înseamnă că acea greutate s-a distribuit la o greutate corporală mică și atunci riscul de supradoză este mare. Pe de altă parte, dacă exista o zonă sângerândă la nivelul pielii unde s-a aplicat acest plasture, absorbția acestuia a fost mult mai rapidă decât ar fi fost în mod normal dacă se producea printr-o piele integră, fără leziuni - în acest caz pielea ar fi realizat o barieră între plasture și vasele de sânge subcutanate", a explicat prof. univ. dr. Radu Ciprian Țincu.

Ce trebuie să faci în cazul unei supradoze de fentanil

Întrebat care ar fi trebuit să fie primele măsuri luate de părinți în urma unui astfel de incident nefericit, medicul Radu Țincu a explicat: "Dacă stopul respirator se produce, într-un interval de 5-6 minute copilul trebuie să fie resuscitat pentru că oprirea respirației duce la lipsa oxigenării creierului și la apariția stopului cardiac, secundar celui respirator.

Deci intervenția în aceste cazuri trebuie să fie una extrem de rapidă, astfel încât copilul să poată să primească oxigen fie prin ventilație pe mască, fie prin intubație și punerea pe un aparat de respirație artificială, sau, dacă într-adevăr exista dovada administrării de fentanil, se putea administra un antidot care să reverseze această depresie respiratorie și copilul și-ar fi reluat respirația spontan. Însă toate aceste intervenții trebuie făcute cu echipaj de urgență".