Peste 4.200 de consultații gratuite pe litoral, oferite de medicii voluntari ai UMF „Carol Davila”. Rezultatele campaniei de șase zile

Campania „Asumă-ți să fii sănătos”, a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, s-a desfășurat între 10-15 august 2026, în cinci stațiuni de pe litoral

Peste 4.200 de consultații gratuite au fost realizate pe litoral de medicii voluntari ai UMF „Carol Davila”, în cadrul campaniei de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!”, desfășurată timp de șase zile în sudul litoralului.

În perioada 10-15 august, campania Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București - „Asumă-ți să fii sănătos!”, prin cei 46 de medici voluntari, a oferit turiștilor aflați în stațiunile din sudul litoralului românesc un număr de 4.214 consultații dermatologice, endocrinologice, pediatrice și pneumologice.

Pentru al șaselea an consecutiv, campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a fost prezentă în stațiunile din sudul litoralului românesc (Olimp, Neptun, Saturn, Jupiter și Mangalia) și a fost realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie (SRD), Societatea Română de Endocrinologie (SRE), Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale- prin Brigada 9 Mecanizată „Mărășești” și al Direcției de Sănătate Publică din Constanța.

Peste 4.200 de consultații medicale în șase zile

Au fost efectuate 4.214 consultații medicale, în regim gratuit, în domeniile dermatologiei, endocrinologiei, pediatriei și pneumologiei. Au fost realizate screeninguri pentru melanom, sindrom metabolic și osteoporoză, evaluări spirometrice, precum și evaluare privind starea de nutriție a copiilor în corelație cu anumite variabile socio-economice și familiale. Acesta este rezultatul campaniei de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!” – Litoral 2026 de către cei 46 de medici rezidenți, specialiști și primari dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi angrenați în amplul program anual de voluntariat, derulat pe litoralul românesc de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Astfel, în perioada 10-15 august 2026, în intervalele orare 09.00 – 12.00 și 15.00 – 18.00, cu excepția zilei de 15 august, când programul de screening s-a derulat doar în cursul dimineții, toți cei care au dorit să beneficieze de un consult medical gratuit i-au putut întâlni pe medicii voluntari aflați în puncte special amenajate pe plajă (corturi generoase puse la dispoziție de către Ministerul Apărării Naționale) în stațiunile Neptun, Olimp, Saturn, Jupiter și Mangalia.

1.229 de consultații au fost de dermatologie pentru screening melanom, 630 de consultații pediatrice, 787 de consultații pneumologice, iar în specialitatea endocrinologie s-au realizat 1.054 de consultații pentru screening sindrom metabolic și 514 de consultații pentru screening osteoporoză.

Mai mult, pe parcursul celor șase zile ale campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”- Litoral 2026, medicii au depistat o serie de suspiciuni de boli dermatologice grave, persoane cu risc crescut și foarte crescut de fractură osteoporotică sau cu diverse afecțiuni tiroidiene, precum și adulți, dar și copii, cu un grad ridicat de obezitate.

„Campania de prevenție 'Asumă-ți să fii sănătos!' a Universității de Medicină și Farmacie 'Carol Davila' din București a ajuns în acest an la cea de-a șasea ediție și reconfirmă, prin numărul mare de persoane care au ales să beneficieze de evaluări medicale, importanța pe care românii o acordă prevenției și monitorizării propriei stări de sănătate. Cele peste 4.200 de consultații realizate în cele șase zile ale campaniei demonstrează, încă o dată, utilitatea unui astfel de demers, care aduce medicina preventivă mai aproape de oameni, într-un cadru accesibil și apropiat de oameni”, a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Totodată, acesta a ținut să mulțumească întregii echipe a campaniei „Asumă-ți să fii sănătos! - Litoral 2026”, Societății Române de Dermatologie, Societății Române de Endocrinologie, Societății Române de Pediatrie, Societății Române de Pneumologie, Ministerului Apărării Naționale, Direcției de Sănătate Publică din Constanța, echipelor SMURD și SALVAMAR: „Le mulțumesc celor 46 de medici voluntari care au făcut posibilă această ediție, precum și tuturor partenerilor și instituțiilor care ne-au sprijinit. În egală măsură, le mulțumesc turiștilor care au ales să dedice o parte din timpul petrecut în vacanță propriei sănătăți. Faptul că peste 4.200 de persoane au trecut pragul punctelor noastre de screening reprezintă, pentru noi, atât o confirmare a necesității acestui proiect, cât și o responsabilitate de a continua”, a adăugat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie 'Carol Davila' din București, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Dermatologie

Medicii voluntari dermatologi au oferit în această perioadă 1.229 de consultații medicale depistând multiple suspiciuni legate de posibile afecțiuni tumorale (11 suspiciuni/carcinom bazo-celular, 4 suspiciuni/carcinom spinocelular, 40 suspiciuni/keratoze actinice, 43 suspiciuni/nevi displazici atipici, 5 suspiciuni/melanom, 6 cazuri-lentigo malign și 2 cazuri-melanom).

Pe lângă aceste suspiciuni de cancere de piele, au fost evaluate și numeroase alte leziuni tumorale benigne pentru care s-a recomandat monitorizarea la medicul de specialitate.

Pediatrie

În cadrul evaluării medicale au fost incluși 599 de copii, dintre care 47% fete și 53% băieți. Din punct de vedere al vârstei, 152 de copii (25%) sunt preșcolari, 260 (43%) școlari, iar 187 (31%) adolescenți.

În ceea ce privește statusul ponderal, 62% dintre copiii evaluați sunt normoponderali, în timp ce 11% sunt supraponderali, 14% prezintă obezitate, iar 13% sunt subponderali. Datele indică astfel că un sfert dintre copiii evaluați se confruntă cu exces ponderal, în timp ce o proporție semnificativă prezintă greutate sub limita recomandată.

Activitatea fizică rămâne, de asemenea, un aspect care necesită atenție. 50% dintre copii au declarat că practică un sport, însă, dintre aceștia, aproximativ 27% au raportat doar două ore de activitate sportivă pe săptămână.

De asemenea, în ceea ce privește starea de sănătate, 8% dintre copii au declarat că suferă de o boală cronică, printre afecțiunile menționate cel mai frecvent numărându-se ADHD, dermatita atopică și astmul sau alergiile respiratorii. În privința vaccinării, 95% dintre respondenți au declarat că sunt vaccinați conform schemei naționale.

Expunerea la ecrane reprezintă unul dintre cele mai frecvente comportamente cu potențial impact asupra sănătății copiilor. Nu mai puțin de 93% dintre respondenți au declarat expunere regulată la ecrane. Cele mai frecvente durate raportate sunt de două ore pe zi (26% dintre copii), o oră pe zi (16%) și trei ore pe zi (14%).

Datele privind igiena orală arată că 56% dintre copii declară că se spală pe dinți de două ori pe zi, în timp ce 36% o fac o dată pe zi. În ceea ce privește schimbarea periuței de dinți, cel mai frecvent interval menționat este o dată la trei luni (40%). Totodată, 47% dintre copii declară că merg periodic la control stomatologic, iar dintre cei care au precizat intervalul, cea mai frecventă periodicitate este la șase luni – 27% din totalul respondenților, respectiv 43% dintre cei care au indicat un interval.

Endocrinologie

La endocrinologie s-au efectuat 1568 de consultații, din care 1054 pentru screening sindrom metabolic și 514 screening osteoporoză.

În cadrul celor 1054 consulturi efectuate, s-au identificat 302 cazuri de obezitate, reprezentând 28,7 % din totalul cazurilor și din acestea 2,9% cu obezitate severă și 315 cazuri de suprapondere, reprezentând 29,8%. Deci din cele 1054 consulturi efectuate s-au identificat 617 cazuri cu suprapondere și obezitate, reprezentând 58,7% din cazuri. S-au identificat de asemenea 434 cazuri cu HTA, adică 41,2% din cazuri, 531 cu dislipidemie, respectiv 50,4% și 89 cazuri cu diabet zaharat (8,4%).

Din cele 514 consulturi efectuate pentru screening osteoporoză, s-au identificat 26 cazuri de osteoporoză și 20 de cazuri, adică 3,9% din cazuri cu risc crescut și foarte crescut de fractură osteoporotică.

Pneumologie

La a doua ediție consecutivă în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!”, echipele de medici pneumologi ai Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București au continuat, în perioada 10-15 august, evaluarea respiratorie a turiștilor din stațiunile Neptun, Olimp, Saturn, Jupiter și Mangalia, ajungând la un total de 787 de persoane consultate – cea mai mare afluență fiind înregistrată în Olimp (263 de persoane, 33.4%), urmată de Saturn (149, 18.9%), Neptun (144, 18.3%), Mangalia (124, 15.8%) și Jupiter (107, 13.6%).

Față de ediția precedentă, metodologia de screening a fost extinsă anul acesta cu instrumente standardizate suplimentare – Scala Epworth pentru evaluarea somnolenței diurne, chestionarul CAT pentru impactul simptomelor respiratorii și chestionarul ACT pentru controlul astmului bronșic la persoanele cu acest diagnostic. Alături de spirometrie, aceste evaluări au permis o caracterizare mult mai completă a stării de sănătate respiratorie și a riscului de apnee în somn în rândul participanților. Consultația a inclus, ca și în 2025, recomandări de renunțare la fumat, sfaturi de igienă a somnului și măsuri de profilaxie a infecțiilor respiratorii, iar persoanele la care s-au identificat modificări funcționale sau risc crescut de apnee au fost îndrumate către un medic pneumolog din localitatea de domiciliu.

Peste 21.000 de consultații gratuite în cinci ediții

Datele colectate în 2026 vor fi analizate atât independent, cât și cumulat cu cele din prima etapă a campaniei, desfășurată în 2025, oferind astfel echipei de cercetare o imagine longitudinală asupra evoluției sănătății respiratorii în comunitatea de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților Societății Române de Pneumologie extinderea instrumentelor de evaluare în această a doua etapă ne permite să surprindem nu doar prezența bolii, ci și impactul ei real asupra calității vieții și asupra somnului – două dimensiuni esențiale, adesea neglijate în screening-urile clasice. Continuitatea acestei campanii pe litoral confirmă faptul că educația pentru sănătatea respirației trebuie susținută constant, an de an, iar Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila rămâne un partener de încredere în acest demers.

Campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos! - Litoral 2026” a fost realizată în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale- prin Brigada 9 Mecanizată „Mărășești” și al Direcției de Sănătate Publică din Constanța și s-a derulat în perioada 10-15 august beneficiind de voluntariatul celor 46 de medici rezidenți, specialiști și primari, precum și de suportul coordonatorilor principali ai acestui proiect: Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rector al UMFCD, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prorector al U.M.F.C.D, Președinte al S.R.D. - Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, Prof. Univ. Dr. Maria Magdalena Constantin – Spitalul Clinic Colentina din București, Președinte al S.R.Ped. - Prof. Univ. Dr. Doina Pleșca, Prof. Univ. Dr. Anca Drăgănescu, Director Medical al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, Președinte al S.R.P. – Prof. Univ. Dr. Florin Dumitru Mihălțan.

De la debutul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos!” a UMF „Carol Davila” din București, din luna august a anului 2021 și până anul trecut, în cele cinci ediții anterioare consecutive s-au realizat 21.768 de consultații, în regim gratuit, în peste 1.600 de ore în care medicii dermatologi, endocrinologi și pediatri au interacționat permanent cu turiștii care au apelat la serviciile medicale, potrivit unui comunicat de presă transmis de instituție.