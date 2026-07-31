Cum ne protejăm inima. Dr. Monica Trofin-Bănescu (SANADOR), la DC Medical și DC News

Dr. Monica Trofin-Bănescu, șef secție Cardiologie și coordonator USTACC, la Spitalul Clinic Sanador, a fost invitată la DC Medical și DC News.

Alături de jurnalistul Val Vâlcu, dr. Monica Trofin-Bănescu ne-a vorbit despre:

Rolul USTACC și al echipei medicale

"Complexitatea cazurilor lor depășește posibilitățile unei secții obișnuite de cardiologie clinică, destinată în principal pacienților cronici.

Echipa inimii este alcătuită din cardiologul clinician, cardiologul intervenționist, chirurgul cardiovascular și medicul de terapie intensivă cardiovasculară. Lor li se alătură, atunci când este nevoie, medicul radiolog, imagistul cardiovascular și, foarte frecvent, medicul urgentist, cel care preia primul pacientul în Unitatea de Primiri Urgențe"

Vârsta nu este o limită pentru tratament

"Am tratat pacienți cu vârste apropiate de 100 de ani și am efectuat inclusiv proceduri intervenționale pentru aceștia, cu scopul de a le asigura o calitate cât mai bună a vieții"

Colaborarea privat-public și urgențele cardiace

"Din fericire, sistemul privat este conceput în România astfel încât să preia o parte din suprasolicitarea spitalelor de stat. Noi privim existența spitalului privat ca pe o colaborare cu sistemul public și ca pe un sprijin pentru acesta"

Vârsta la care ar trebui făcut primul screening cardiovascular

"Mesajul important este că screeningul cardiovascular trebuie început de la vârste mult mai tinere"

Analizele care determină riscul cardiovascular

"Aceste analize completează profilul lipidic și fac parte din evaluarea inițială a riscului cardiovascular"

Genetica, stresul și stilul de viață

"Știm deja, inclusiv din studiile privind migrarea populației către mediul urban, că stresul contribuie semnificativ la apariția bolilor cardiovasculare"

Evaluarea "vârstei inimii" și efortul fizic

"Evaluează capacitatea de efort, răspunsul sugestiv pentru ischemie la efort și măsoară un parametru care este foarte discutat în prezent: VO₂max, adică valoarea maximă a consumului de oxigen de către organism în timpul unui efort intens"

Emisiunea va fi difuzată sâmbătă, 1 august, de la ora 10:00, pe:

Site-urile:

www.dcmedical.ro

www.dcnews.ro

www.dcnewstv.ro

YouTube:

https://www.youtube.com/@dcmedicalro5539

https://www.youtube.com/@dcnewsromania

https://www.youtube.com/@ClipuriDCNewsTV

Facebook:

https://www.facebook.com/dcmedicalro

https://www.facebook.com/dcnews.ro

https://www.facebook.com/dcnewstv