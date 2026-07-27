Sanitas anunţă grevă generală în sănătate, de marţi, 28 iulie

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Federaţia Sanitas anunţă că de marţi, 28 iulie, începe greva generală în sănătate. Cu toate astea, sindicaliştii aşteaptă în continuare dialogul cu partidele parlamentare.

Biroul Executiv al Federaţiei Sanitas, reunit luni seară după întâlnirea de la Cotroceni, a păstrat decizia începerii marţi a grevei generale în sistemul de sănătate şi a mandatat Biroul Operativ să participe la discuţiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătăţii pe subiecte ce sunt de competenţa acestuia în perioada de interimat.

"Federaţia Sanitas a fost invitată astăzi, 27 iulie, la o întâlnire de lucru având ca subiecte greva generală şi revendicările care au generat-o. Discuţia a fost mediată de domnul Radu Burnete, consilier prezidenţial, în prezenţa ministrului interimar al Muncii şi a ministrului interimar al Sănătăţii. În cadrul acestei întâlniri am reiterat faptul că sistemul sanitar are nevoie astăzi de măsuri urgente pentru a putea avea grijă de pacienţi aşa cum merită cu adevărat. I-am prezentat domnului Radu Burnete revendicările grevei generale şi motivele care ne-au împins la această decizie. Am menţionat inclusiv faptul că Guvernul interimar a ignorat orice formă de dialog social, iar Ministerul Muncii ne-a invitat la o discuţie abia după ce Curtea de Apel a hotărât suspendarea demersurilor guvernamentale privind proiectul legii salarizării", se arată într-un comunicat transmis de Sanitas.

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Potrivit sursei citate, reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale a fost de acord că revendicările Sanitas sunt corecte, argumentate şi necesare pentru ieşirea din criză a sistemului de sănătate, însă decizia finală va aparţine partidelor parlamentare.

"Forma finală a legii salarizării va fi decisă în Parlamentul României, motiv pentru care Federaţia Sanitas se va concentra, în perioada următoare, pe dialogul cu partidele parlamentare", a precizat sursa citată.

Federaţia Sanitas a primit invitaţia ca în cursul zilei de marţi să discute la sediul Ministerului Sănătăţii acele revendicări care pot fi soluţionate "de un minister care în această perioadă de interimat are responsabilitatea de a administra treburile publice curente din domeniul sănătăţii".

"Ţinând cont de toate detaliile (...), Biroul Executiv al Federaţiei Sanitas, reunit în această seară după dialogul de la Cotroceni, a păstrat decizia începerii grevei generale în 28 iulie", a arătat sursa citată.

De asemenea, a fost mandatat Biroul Operativ al federaţiei să participe la discuţiile cu echipa tehnică a Ministerului Sănătăţii pe subiecte ce sunt de competenţa acestuia în perioada de interimat.

"Apreciem demersul Administraţiei Prezidenţiale de a-şi exercita rolul de mediator în rezolvarea problemelor sistemice cu care se confruntă sănătatea şi asistenţa socială. Dialogul va continua cu partidele parlamentare. Până la o nouă decizie în forurile statutare ale federaţiei, programul de grevă rămâne cel stabilit. De aceea, le transmit colegilor noştri că mâine, 28 iulie, începe greva generală în sistemul de sănătate. Ştim că presiunile asupra lor vor fi multe, dar suntem hotărâţi să spunem, într-o singură voce, că sistemul public de sănătate merită respectul cuvenit", a declarat Iulian Pope, preşedintele Federaţiei Sanitas din România.