Primul transplant de inimă realizat la Iași. Operația a fost condusă de Grigore Tinică şi Horaţiu Moldovan

Transplant pulmonar, realizat cu ajutorul unui robot cu patru brațe, în Spania / Foto: Pixabay

Un bărbat din Vaslui aflat în stare critică, diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă şi multiple disfuncţii de organe, a primit o nouă şansă la viaţă în urma primului transplant de cord realizat la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" din Iaşi de o echipă medicală condusă de profesorii Grigore Tinică şi Horaţiu Moldovan.

Managerul Institutului "Prof. Dr. George I.M.Georgescu", Grigore Tinică, a declarat, pentru AGERPRES, că intervenţia s-a desfăşurat contra cronometru, după ce familia unui tânăr de 28 de ani aflat în moarte cerebrală şi-a dat acordul pentru donarea de organe.

"Astăzi, la Iaşi, o inimă nu s-a oprit. A început să bată din nou, iar odată cu ea începe şi o nouă pagină în istoria medicinei cardiovasculare din România", a declarat Tinică.

Potrivit acestuia, beneficiarul transplantului este un bărbat din judeţul Vaslui, în vârstă de 44 de ani, aflat în stare gravă din cauza unei patologii cardiace, el fiind dependent de tratamentul medicamentos şi de aparate pentru a fi menţinut în viaţă, având implantat şi un defibrilator cardiac.

"Pacientul avea cardiomiopatie dilatativă non-ischemică, apărută în urma unei miocardite, fapt care a făcut să evolueze rapid către insuficienţă cardiacă severă. Deşi s-au administrat terapii moderne de tratament, pacientul a ajuns în stare gravă, cu disfuncţii multiple de organe. Era dependent de medicaţie şi aparate. Avea implantat şi un defibrilator, dese internări pentru episoade repetate de insuficienţă cardiacă decompensată. A fost salvat in extremis. La momentul internării, starea sa era critică: furtună electrică, insuficienţă cardiacă, şoc cardiogen şi insuficienţă multiplă de organ. A avut norocul cu o familie foarte generoasă a unui tânăr în vârstă de 28 de ani, care a fost de acord cu donarea de organe", a explicat medicul.

Intervenţia a presupus o coordonare complexă între mai multe echipe medicale, inclusiv una din Italia, venită pentru prelevarea plămânilor de la donator.

"Totul a fost contra cronometru şi a fost nevoie de sincronizarea echipelor, dar a fost bine, de parcă ar fi fost al o sutălea transplant, nu primul. Emoţii au fost, mai ales începând de ieri şi astăzi la fiecare pas. Această performanţă aparţine unei echipe mult mai numeroase decât cea prezentă în sala de operaţie. Adresez mulţumiri şi recunoştinţă tuturor medicilor, asistenţilor medicali, perfuzioniştilor, infirmierilor, personalului tehnic şi administrativ, coordonatorilor de transplant şi tuturor celor care, prin profesionalismul şi dedicarea lor, au contribuit la realizarea acestui proiect istoric", a declarat profesorul Grigore Tinică.

Conform acestuia, prelevarea cordului este mai dificilă atunci când sunt recoltaţi şi plămânii, deoarece cele două organe sunt foarte apropiate din punct de vedere anatomic.

"Medicii cardiologi spuneau că, dacă nu se făcea transplantul, pacientul beneficiar ar mai fi avut foarte puţin de trăit. Practic era foarte grav. A fost o operaţie de salvare a vieţii, în extremis. Totul a mers bine şi noi ne bucurăm", a subliniat Tinică.

El a menţionat că primul transplant cardiac realizat la Iaşi confirmă nivelul de maturitate profesională atins de Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" şi demonstrează că medicina de înaltă performanţă poate fi construită "prin perseverenţă, colaborare şi investiţie continuă în oameni şi în excelenţă".

"Dincolo de tehnologia medicală, de protocoale şi de complexitatea actului chirurgical, această zi vorbeşte despre umanitate. Despre medici care au luptat pentru viaţă. Despre o familie care, în mijlocul durerii, a ales să ofere speranţă. Despre o echipă care a transformat ani de pregătire într-o premieră istorică şi despre pacienţii care, de astăzi înainte, vor şti că şi la Iaşi există şansa unui nou început", a transmis profesorul Tinică.

Intervenţia a fost posibilă datorită unui donator multi-organ aflat în moarte cerebrală din cauza unui anevrism rupt.

"Această şansă a fost posibilă datorită gestului suprem de altruism al familiei unui tânăr de numai 28 de ani aflat în moarte cerebrală în urma rupturii unui anevrism cerebral. În cea mai grea clipă a existenţei lor, familia a ales să transforme o tragedie într-o speranţă pentru alţi oameni. Inima, ficatul, plămânii şi rinichii au fost donate, oferind mai multor pacienţi posibilitatea unui nou început. În faţa unui asemenea gest, întreaga comunitate medicală îşi exprimă profunda recunoştinţă şi respectul faţă de donator şi familia acestuia. Datorită lor, o inimă continuă astăzi să bată, iar mai multe vieţi merg înainte", a transmis prof.dr. Grigore Tinică.

În cursul zilei de sâmbătă mai multe echipe de medici din ţară şi străinătate au efectuat prelevări de organe, ţesut, os-tendon, cornee de la un bărbat în vârstă de 34 de ani aflat în moarte cerebrală din cauza unui traumatism cranio-cerebral şi de la un altul de 28 de ani căruia i se rupsese un anevrism.