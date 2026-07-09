Cine trebuie să facă screening pentru cancerul de prostată. ”Șanse maxime de vindecare”

Dr. Florentina Bratu atenționează că pacientul trebuie să fie informat asupra beneficiilor screening-ului, dar și asupra posibilelor toxicități. Sursă foto: Freepik

Dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie Medicală Centrul Oncologic SANADOR, a explicat cine trebuie să facă screening pentru cancerul de prostată.

Dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie Medicală Centrul Oncologic SANADOR, a explicat, la interviurile DC Medical și DC News, cine trebuie să facă screening pentru cancerul de prostată, dar și la ce vârstă este indicat să facem astfel de investigații care ne permit să descoperim o posibilă boală în faza ei incipientă, atunci când există șanse maxime de vindecare.

VEZI ȘI: Cancerul de prostată, simptomele care să vă trimită la medic. Dr. Florentina Bratu, SANADOR: Acestea sunt semnalele de alarmă, de fapt VIDEO

Dr. Florentina Bratu: Pacientul trebuie să fie informat asupra beneficiilor screening-ului, dar și asupra posibilelor toxicități

"Screening-ul se adresează unor pacienți asimptomatici, unor pacienți care nu au nicio acuză urinară, care în plină stare de sănătate își doresc să descopere o boală, poate într-un stadiu foarte incipient, cu șansele maxime de vindecare.

Programele de screening trebuie să fie cunoscute, adică pacientul trebuie să fie informat asupra beneficiilor acestuia, dar și asupra posibilelor toxicități, asupra necesității păstrării regularității investigației. De obicei screeningul se face prin testare PSA regulată, la un interval de 2-4 ani, la vârsta de peste 50 de ani, dar dacă există antecedente familiare, la vârsta de peste 45 de ani. Dacă există o predispoziție genetică cunoscută se începe chiar mai devreme, la vârsta de 40 de ani", a explicat dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie Medicală Centrul Oncologic SANADOR.