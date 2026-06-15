Cum poate fi prevenit înecul. Dr. Ciuhodaru, mic ghid de supraviețuire, după incidentul de la Ștrandul Municipal din Iași

Medicul Tudor Ciuhodaru - Foto Agerpres

Medicul Tudor Ciuhodaru a transmis un ghid de prevenire a înecului, avertizând că acest fenomen reprezintă una dintre principalele cauze de deces în sezonul estival și poate fi evitat prin respectarea unor reguli simple.

Un nou caz grav petrecut la ștrandul Municipal din Iași readuce în prim-plan riscurile reale ale înecului și vulnerabilitatea copiilor în fața unor situații care se pot transforma în câteva secunde în urgențe medicale majore. Un copil de 6 ani a fost resuscitat și se află în stare critică după ce a fost scos din apă în stop cardio-respirator, incidentul având loc într-un spațiu frecventat zilnic de zeci de oameni.

În contextul acestor evenimente, medicul Tudor Ciuhodaru a transmis un amplu ghid de prevenție și supraviețuire, atrăgând atenția asupra principalelor greșeli care duc la astfel de tragedii și subliniind că înecul rămâne una dintre cauzele majore de deces în sezonul estival. Acesta a explicat că multe dintre situațiile dramatice pot fi evitate prin respectarea unor reguli simple de siguranță în apă și prin educație medicală de bază.

Cum poate fi prevenit înecul. Mic ghid de supraviețuire

"Cum poate fi prevenit înecul. (Mic) ghid de supraviețuire. Un copil de 5 ani e în stare gravă și un bărbat de 56 de ani a murit înecat în ultimele zile.

Sunt 7 lucruri care vă pot salva viața:

1. NU înotaţi în zonele de plajă nesupravegheate/neamenajate sau fără persoane în jur. Apa poate fi înşelătoare şi pentru înotătorii experimentaţi.

2. NU ignorați avertizările şi indicaţiile salvamarilor.

3. NU intraţi în apă imediat după ce aţi consumat alcool, aţi mâncat copios sau după un efort fizic intens.

4. NU intraţi brusc în apă. Diferenţa mare de temperatură poate duce la deces prin hidrocuţie (şoc termic). Udaţi în prealabil faţa, gâtul, ceafa, pieptul, spatele pentru a permite termoreglarea. Evitaţi îmbăiatul fără acomodare dacă aţi stat mult în soare sau dacă temperatura apei e mai mică de 20 de grade.

5. NU plonjați. Impactul poate duce la deces prin traumatism craniocerebral sau lezarea coloanei cervicale.

6. NU lăsați nesupravegheaţi copiii, vârstnicii şi persoanele cu afecţiuni asociate.

7. NU vă supraevaluaţi. Apa poate fi înşelătoare chiar şi pentru înotătorii experimentaţi. 90 % dintre înecaţi sunt persoane care ştiau să înoate, unii chiar buni înotători. Dacă nu ştiţi să înotaţi fiţi atenţi la adâncimea apei, la curenţi sau valuri.

Atenție!!! Asocierea alcool + înot e letală. 50 % din cazurile de înec la tineri au avut loc pe fondul consumului de alcool. Anul trecut 46 de oameni și-au pierdut viața.

(!!!) 10 lucruri pe care trebuie să le ştiţi despre înec.

1. E frecvent letal - a treia cauză de deces la adult în sezonul estival.

2. Primul ajutor constă în scoaterea din apă urmată de evaluarea şi stabilizarea semnelor vitale.

3. Şansele de reuşită sunt condiţionate de intensitatea şi durata lipsei de oxigen la nivelul organismului determinată atât de durata submersiei, temperatura apei cât şi de vârstă, boli sau leziuni asociate.

4. De aceea salvatorul trebuie să ajungă la victimă cât mai rapid.

5. După 4-5 minute şansele de reuşită scad.

6. Siguranţa salvatorului e pe primul plan.

7. Apreciaţi corect resursele fizice necesare unui astfel de demers.

8. Aveţi grijă la posibilele reacţii de panică în care victima se agaţă de salvator şi pune viaţa ambelor persoane în pericol.

9. Victima care a plonjat este considerată ca având leziuni de coloană vertebrală. Stabilizaţi cu mâinile gâtul victimei în poziţie neutră. Scoateţi victima din apă pe un suport rigid.

10. Evaluaţi semnele vitale. Dacă sunt prezente, se plasează pacientul în poziţie laterală de siguranţă iar dacă sunt absente se începe resuscitarea cardiopulmonară. După restabilirea semnelor vitale se va efectua încălzirea progresivă până la sosirea echipajului medical de urgenţă.

Rețineți:

1. Sunt peste 5000 decese prin înec anual doar în UE.

2. Peste 230000 de persoane mor prin înec în fiecare an.

3. Înecul este a doua cauză de deces la copii și adolescenți.

4. Supravieţuirea unei submersii prelungite, chiar după resuscitarea îndelungată, este neobişnuită.

5. Vreau ca aceste ,,Noțiuni de prim ajutor” să fie predate în toate școlile din România. Legea Ciuhodaru a fost depusă în Parlament.

Sper să susțineți și acest demers", a postat medicul Tudor Ciuhodaru pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Doi adolescenți salvați de polițiști din râul Ialomița, după ce un alt copil a sunat la 112

