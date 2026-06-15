Copil de 6 ani din Iași, în stare critică după ce a fost scos din apă în stop cardio-respirator

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Un copil de 6 ani din Iași a ajuns în stare critică la spital după ce a fost scos din apă în stop cardio-respirator, medicii intervenind de urgență și reușind să îi restabilească activitatea cardiacă înainte de internare.

Un copil în vârstă de 6 ani a fost adus în stare critică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, după ce a fost scos din apă în stop cardio-respirator, în urma unui incident petrecut în cursul serii de ieri, în jurul orei 19:00.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM), solicitat pentru salvarea minorului. Potrivit primelor informații, copilul a fost extras din apă în stare extrem de gravă, iar echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

După stabilizarea inițială, acesta a fost transportat către Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde a fost preluat pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Starea copilului rămâne extrem de gravă

„Copil în vârstă de 6 ani, aflat în comă grad IV, a fost preluat de către echipajul SMURD în stop cardio-respirator. Au fost inițiate imediat manevrele de resuscitare, cu obținerea reluării activității cardiace. Pacientul este intubat și ventilat mecanic.

La prezentarea în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului de Copii Sf Maria acesta a fost evaluat clinic, biologic și imagistic. În prezent, prognosticul se menține rezervat”, a declarat Dr Otilia Frasinariu, purtător de cuvânt al Spitalului de Copii „Sf. Maria”.

Conform aceleiași surse medicale, starea copilului rămâne extrem de gravă: „Pacientul se află în stare critică, in continuare intubat și ventilat mecanic, fără reflexe neurologice, menținând valori tensionale stabile”, potrivit Ziarul de Iași.

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