Tragedie în Arad: Copil de 8 ani, înecat într-o baltă, sub privirile neputincioase ale fraților săi

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Un copil de 8 ani a murit după ce s-a înecat într-o baltă părăsită din localitatea Neudorf, județul Arad, în timp ce se afla la scăldat împreună cu frații săi.

Un copil în vârstă de 8 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-o baltă părăsită din localitatea Neudorf, județul Arad, incidentul petrecându-se sub privirile neputincioase ale fraților săi mai mari. Minorul a fost scos din apă în stare de inconștiență de către pompieri, iar echipajele medicale au încercat resuscitarea la fața locului, însă fără rezultat.

Potrivit primelor informații, trei frați cu vârste de 19, 11 și 8 ani au ajuns în zonă pe biciclete, pentru a-și petrece timpul liber. La un moment dat, aceștia au intrat în apă, deși niciunul nu știa să înoate. Deși în zona de la mal apa era puțin adâncă, în interiorul bălții adâncimea crește brusc, putând ajunge la aproximativ 6–7 metri.

Copilul a fost localizat și adus la suprafață de scafandri, dar eforturile de resuscitare au eșuat

Tragedia s-a produs în momentul în care băiatul de 8 ani s-a îndepărtat de mal și a fost tras în adâncuri, sub ochii fraților săi. La fața locului au intervenit echipe de salvare, inclusiv scafandri, care au început operațiunile de căutare.

După intervenția în apă, copilul a fost localizat și adus la suprafață de scafandri. Eforturile de resuscitare au continuat la fața locului, însă, în ciuda manevrelor efectuate, minorul a fost declarat decedat.

Autoritățile atrag din nou atenția asupra pericolului reprezentat de bălțile și lacurile formate în foste exploatări de balast, unde adâncimea poate varia, iar condițiile de la suprafață pot fi înșelătoare și extrem de periculoase, potrivit Observator.

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