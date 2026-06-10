Copiii de 2 și 5 ani din Galați, preluați de urgență de DGASPC, după tragedia în care fratele lor a murit

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Cei doi minori de 2 şi 5 ani găsiţi în viaţă, miercuri, în locuinţa din municipiul Galaţi în care fratele lor în vârstă de 2 ani a fost descoperit mort vor fi preluaţi în regim de urgenţă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi după externarea din spital.

Cei doi copii de 2 şi 5 ani găsiţi în viaţă, miercuri, în locuinţa din municipiul Galaţi în care fratele lor în vârstă de 2 ani a fost descoperit mort vor fi preluaţi în regim de urgenţă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi după externarea din spital.

DGASPC Galați: „Ne pregătim pentru preluarea copiilor imediat după externare”

"Toate echipajele sunt pe teren, ne pregătim pentru preluarea copiilor în regim de urgenţă, în momentul în care starea lor de sănătate va fi stabilă şi vor fi externaţi. Din câte ştiu, în acest moment copiii sunt în spital şi vor fi evaluaţi complet. Deocamdată nu avem nicio informaţie oficială despre familie, urmează să desfăşurăm şi noi verificări privind familia. Nicio informaţie despre aceşti copii nu există în baza noastră de date", a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Galaţi, Tania Calcan.

Copil mort într-un apartament încuiat. Mama şi ceilalţi doi copii au fost găsiţi în viaţă

Conform reprezentanţilor SMURD Galaţi prezenţi la faţa locului, copilul mort nu prezenta urme de violenţă. Mama şi ceilalţi doi copii au fost găsiţi în viaţă în apartamentul încuiat.

"Am fost solicitaţi la o adresă în localitatea Galaţi, unde am găsit patru persoane într-un apartament încuiat, un copil de 2 ani decedat şi încă doi copii, conştienţi, şi mama lor, care este afectată, are o tulburare depresivă, nu ştie ce s-a întâmplat. Copilul decedat nu prezintă urme de violenţă", a spus Cătălin Tampău, medic în cadrul SMURD Galaţi.

Alarma a fost dată de tatăl copiilor, aflat la muncă în străinătate, după ce nu a mai reuşit să ia legătura cu soţia sa. Acesta a trimis o rudă la locuinţă, iar deoarece nimeni nu răspundea, au fost chemaţi pompierii și au spart ușa.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, lt. col. Cătălin Sion, a declarat pentru Agerpres că pompierii au intervenit după ce un aparţinător al familiei a anunţat că nu poate lua legătura cu persoanele aflate în locuinţă.

Pompierii au intervenit după ce un aparţinător al familiei a anunţat că nu poate lua legătura cu persoanele aflate în locuinţă

"Pompierii au fost solicitaţi de un aparţinător al familiei, care a anunţat că nu reuşeşte să ia legătura cu persoanele aflate în locuinţă. La adresă a fost trimis un echipaj de descarcerare pentru deblocarea şi deschiderea uşii. După pătrunderea în imobil, împreună cu poliţiştii, au fost identificate patru persoane: un minor decedat, precum şi o femeie şi doi copii aflaţi într-o stare generală alterată. Cele trei persoane au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Femeia a fost dusă la Spitalul de Psihiatrie, iar cei doi copii la Spitalul de Copii din Galaţi", a declarat Cătălin Sion.

Ce spune Poliția Galați

Conform unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi, poliţiştii Secţiei 2 au intervenit la locuinţă în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei.

"La data de 10 iunie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au intervenit la o locuinţă din municipiu, în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei. În interiorul imobilului a fost identificat un minor de 2 ani decedat. De asemenea, în locuinţă se aflau mama acestuia, de 22 de ani, precum şi ceilalţi doi copii ai familiei, de 2 şi 5 ani. Femeia şi cei doi minori au fost transportaţi la unităţi medicale pentru evaluare şi îngrijiri de specialitate", a transmis IPJ Galaţi.

La faţa locului s-a deplasat şi un medic legist, trupul minorului decedat fiind transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

IPJ Galaţi a precizat că cercetările în acest caz sunt continuate sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.