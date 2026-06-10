Tragedie în Galați. Un copil de 2 ani a fost găsit mort în casă, iar frații și mama lui au ajuns la spital

Sursa foto: Freepik - Poliție

O locuință din cartierul Micro 16 din Galați a devenit scena unei tragedii. Un băiețel de doar 2 ani a fost găsit fără viață în apartament, în timp ce sora lui geamănă și fratele mai mare au fost descoperiți în stare gravă și au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. În casă se afla și mama copiilor, o tânără de 22 de ani, care a fost transportată la spital împreună cu cei doi minori rămași în viață.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, autoritățile au fost alertate după ce femeia nu a mai răspuns la telefon, iar apropiații au devenit îngrijorați. Polițiștii și echipajele medicale au ajuns la apartament și au pătruns în interior, unde au făcut descoperirea cutremurătoare.

Copilul de 2 ani era decedat. Ceilalți doi frați, o fetiță de aceeași vârstă și un băiat de 4 ani, erau în viață, însă aveau nevoie de ajutor medical.

Copiii au fost găsiți într-o stare precară

Primele evaluări medicale au arătat că cei doi copii supraviețuitori prezentau semne de malnutriție și deshidratare. Ambii au fost stabilizați și transportați la Spitalul de Copii din Galați pentru tratament și investigații suplimentare.

Și mama lor a fost dusă la spital. Medicii au constatat că aceasta se află într-o stare psihică grav afectată și prezintă simptome compatibile cu o tulburare depresivă.

Tatăl copiilor se afla în străinătate

Surse apropiate anchetei susțin că tatăl era plecat la muncă în afara țării și că părinții nu mai formau un cuplu. Îngrijorat după ce nu a mai reușit să vorbească cu mama copiilor, acesta ar fi cerut ajutorul unei rude, care a alertat autoritățile.

Tot din primele informații reiese că femeia ar fi fost găsită cu răni la nivelul mâinilor, iar anchetatorii verifică toate ipotezele pentru a stabili ce s-a întâmplat în apartament.

Poliția și procurorii încearcă să afle cum s-a produs tragedia

Inspectoratul de Poliție Județean Galați a confirmat că polițiștii au intervenit după o sesizare. În locuință au găsit copilul decedat și pe ceilalți membri ai familiei, care au fost transportați la spital.

Un medic legist s-a deplasat la fața locului, iar trupul copilului va fi supus necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului. În paralel, procurorii și polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs această tragedie.