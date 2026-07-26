Spania se confruntă cu cel mai mare incendiu forestier din istoria recentă

FOTO: captura video IGSU/ Foto rol ilustrativ

Incendiul din Avila, lângă Madrid, este "cel mai mare incendiu forestier" din istoria recentă a Spaniei, a declarat duminică ministrul tranziţiei ecologice, Sara Aagesen, relatează AFP.

Incendiul din Avila, lângă Madrid, este "cel mai mare incendiu forestier" din istoria recentă a Spaniei, a declarat duminică ministrul tranziţiei ecologice, Sara Aagesen, relatează AFP.

"În ceea ce priveşte Avila, vorbim despre cel mai mare incendiu forestier din istoria recentă a Spaniei", le-a spus ea jurnaliştilor la Navalcarnero, lângă Madrid.

Aproximativ 75.000 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor din jurul Madridului şi din apropierea oraşului de coastă Valencia, la est, deoarece vânturile puternice ameninţă să răspândească incendiile forestiere spre sud.

Avioane italiene şi portugheze cu apă ajută echipele terestre spaniole în lupta lor pentru a stinge flăcările. Condiţiile meteorologice le-au îngreunat eforturile.

Aproximativ 60.000 de persoane au fost strămutate din cauza incendiilor din jurul capitalei, în timp ce alte 15.000 au fost evacuate din casele lor din cauza unui incendiu separat în Castellon, în regiunea Valencia.