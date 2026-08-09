Cancerul de care suferă fostul preşedinte american Joe Biden s-a agravat, anunță fiul său. "Mi-aș dori să se plângă mai mult, pentru că nu este bine"

Joe Biden, fost președinte și vicepreședinte al SUA. Foto: Agerpres

Cancerul de care suferă fostul preşedinte american Joe Biden s-a agravat, prezentând metastaze "la nivelul oaselor şi nu numai", a anunțat fiul său, Hunter Biden, într-un amplu interviu în care a abordat și alte subiecte sensibile, inclusiv cel al grațierii sale.

Cancerul de prostată al fostului președinte american Joe Biden s-a răspândit în alte părți ale corpului și îi provoacă dureri, chiar dacă continuă să vorbească despre probleme publice, a declarat fiul său, Hunter, într-un amplu interviu acordat BBC. Hunter Biden s-a emoționat în timp ce discuta despre starea tatălui său, descriind-o ca fiind foarte tristă.

„Cancerul s-a răspândit, a metastazat în oasele sale și chiar mai departe. Este foarte dureros și este foarte debilitant în multe privințe”, a spus Hunter Biden.

Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, a fost cel mai în vârstă bărbat care a ocupat funcția de președinte al SUA, iar vârsta sa a fost o sursă de îngrijorare pentru o mare parte din cei patru ani de mandat. El și consilierii săi de la Casa Albă s-au confruntat cu critici intense pentru că ar fi ascuns amploarea problemelor sale, mai ales după ce a fost forțat să renunțe la candidatura sa pentru realegere după o dezbatere dezastruoasă pe care a avut-o cu Donald Trump.

Când a fost diagnosticat Joe Biden cu cancer de prostată

Fostul președinte și-a dezvăluit diagnosticul de cancer în luna mai a anului trecut, la mai puțin de patru luni după ce a părăsit Casa Albă. Hunter Biden a mărturisit acum că diagnosticul a fost dur pentru familie.

„Este foarte trist de urmărit. Singurul lucru pe care l-aș spune despre tatăl meu, despre sănătatea lui în acest moment, este că mi-aș dori să se plângă mai mult, pentru că nu este bine”, a mai spus Hunter Biden în interviul acordat BBC.

În pofida acestui lucru, Joe Biden rămâne „acolo afară”, vorbind public despre problemele care sunt importante pentru el, a mai spus Hunter.

„Încă își face treaba. Crede atât de mult în această țară”, a mai declarat fiul lui Joe Biden.

Tratamentul urmat de Joe Biden

În mai 2025, fostul președinte a dezvăluit că, în timpul unui examen fizic, medicii descoperiseră că suferea de o formă agresivă de cancer de prostată, care se răspândise deja la oase. După diagnosticarea cu cancer, Joe Biden a început un tratament care a inclus radioterapie şi terapie hormonală.

Anunțul a venit la aproximativ 10 luni după ce Joe Biden s-a retras din cursa prezidențială din 2024. El aproape că își asigurase nominalizarea Partidului Democrat, câștigând alegerile primare, dar îngrijorările cu privire la vârsta sa înaintată crescuseră. Un punct de cotitură a venit pe 27 iunie 2024, când Biden l-a înfruntat pe candidatul republican Donald Trump în prima dezbatere prezidențială din sezonul electoral din acel an.

Răspunsurile bizare ale lui Biden au alimentat îngrijorările

Deși Trump și Biden au vârste relativ apropiate, Biden a părut relativ rigid pe scenă, mergând spre podium cu pași mici și neliniștiți. Apoi a părut să-și piardă șirul gândurilor în mijlocul răspunsurilor. La un moment dat, a răspuns la o întrebare despre datoria națională împleticindu-se în cuvinte, apoi anunțând: „În sfârșit am învins Medicare”. Avea 81 de ani la acea vreme.

Soția sa, Jill Biden, a declarat ulterior că este îngrijorată că soțul ei va suferi un accident vascular cerebral. Deși a spus că nu l-a mai văzut niciodată pe liderul democrat comportându-se așa înainte, Trump a folosit discuțiile despre sănătatea lui Biden pentru a pune la îndoială legitimitatea deciziilor sale politice, amintește Al Jazeera.

Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024, obținând un al doilea mandat de președinte al SUA. Anterior, pierduse în fața lui Biden în cursa din 2020.

Între timp, democrații au continuat să speculeze cum ar fi putut fi diferite șansele lor dacă Biden ar fi renunțat mai devreme - sau dacă nu ar fi candidat deloc. Subiectul rămâne un punct de diviziune în cadrul partidului.

Hunter Biden: Mi-am dat seama imediat ce tatăl meu a ieșit că ceva nu este în regulă

O’Connell l-a întrebat pe Hunter Biden dacă a urmărit acea dezbatere la care a participat tatăl său. Tânărul Biden a răspuns că a urmărit-o singur într-o cameră din casa sa din California.

„Ca toți ceilalți, am fost șocat”, a spus el. „Mi-am dat seama imediat ce tatăl meu a ieșit că ceva nu este în regulă. Nu l-am mai văzut niciodată cu privirea aceea”, a mai declarat Hunter.

La fel ca mama sa vitregă, Jill, Hunter Biden a prezentat incidentul drept o anomalie: „Motivul pentru care a fost atât de șocant este acela că nu se mai întâmplase niciodată înainte și nu s-a mai întâmplat de atunci”.

De asemenea, el a speculat că diagnosticul de cancer al liderului democrat din anul următor ar fi putut contribui la performanța slabă a lui Biden din cadrul acelei dezbateri.

„Nouă luni mai târziu, a fost diagnosticat cu cancer de prostată în stadiul patru și cancer osos metastatic în stadiul patru, despre care nu știam nimic”, a spus el.

Hunter Biden, grațiat de tatăl său. Culisele scandalului

Hunter Biden a fost el însuși subiectul a numeroase controverse în timpul președinției tatălui său. Republicanii l-au acuzat mult timp pe tânărul Biden că a folosit statutul politic al tatălui său pentru a-și promova afacerile personale.

De asemenea, s-a luptat cu dependența de droguri, iar în iunie 2024, în timpul candidaturii tatălui său pentru realegere, a fost condamnat pentru trei infracțiuni: pentru deținere de armă sub influența drogurilor și pentru minciunile spuse în legătură cu dependența sa în formularele de cerere pentru arme de foc.

În același an, Hunter Biden a pledat vinovat și pentru acuzațiile federale de evaziune fiscală, pentru neplata a 1,4 milioane de dolari între 2016 și 2019.

Deși Joe Biden promisese în campanie că nu va ierta crimele fiului său, acesta și-a schimbat ideile în ultimele săptămâni ale președinției sale.

„Din ziua în care am preluat funcția, am spus că nu mă voi amesteca în procesul decizional al Departamentului de Justiție și mi-am ținut cuvântul chiar dacă am văzut cum fiul meu este urmărit penal în mod selectiv și nedrept”, a scris Biden pe 1 decembrie 2024.

„În încercarea de a-l înfrânge pe Hunter, au încercat să mă înfrângă și pe mine și nu există niciun motiv să credem că se va opri aici. Ajunge”, mai spunea atunci Joe Biden.

Sugerând că fiul său ar fi o țintă a persecuției politice, Joe Biden i-a acordat o „grațiere completă și necondiționată” pentru orice acțiuni întreprinse din 2014 până în acel moment.

Aceasta a făcut parte dintr-o serie de grațieri neconvenționale pe care Biden le-a acordat înainte de a părăsi funcția. Fratele său, James Biden, a fost, de asemenea, grațiat, la fel ca și fostul său consilier medical șef, Anthony Fauci, și membrii Congresului implicați în ancheta atacului de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Cum a justificat Joe Biden aceste numeroase grațieri

Biden a sugerat că grațierile sale au fost motivate de teama că noua administrație Trump ar lansa o campanie de urmărire penală politică împotriva unor rivali politici percepuți.

Observatorii, însă, au pus la îndoială natura generală a grațierilor, iar unii critici, în special cei de dreapta, au sugerat că acestea echivalează cu corupție guvernamentală.

O’Connell i-a prezentat această acuzație lui Hunter Biden în de la BBC. Ca răspuns, tânărul Biden a recunoscut că grațierile au fost controversate.

Hunter Biden recunoaște că grațierile au fost controversate, dar spune și că: "Donald Trump s-a dovedit a fi exact cine credea tatăl meu că va fi"

„Au fost bune pentru Constituția noastră? Au fost bune pentru poporul american? Au fost bune pentru moștenirea tatălui meu? Nu, din toate punctele de vedere”, a spus el. „Este ceva ușor de criticat și pe bună dreptate, și nu pot pretinde altfel”.

Hunter a adăugat însă că temerile tatălui său cu privire la Trump s-au confirmat.

„Cred că Donald Trump s-a dovedit a fi exact cine credea tatăl meu că va fi, în ceea ce privește răzbunarea și pedeapsa pe care le-ar căuta împotriva dușmanilor săi politici”, a mai spus Hunter Biden în cadrul interviului pentru BBC.

Ce este cancerul prostată

Prostata este un organ localizat în pelvis, cuprins între vezica urinară, rect, perineu și simfiza pubiană al cărui produs de secreție participă la formarea spermei.Cancerul de prostată este o boala a vârstnicului, decada a opta fiind cea mai frecvent afectată. Opțiunile terapeutice depind de vârsta și condiția fizica a pacientului, de stadiul și de gradul cancerului, și nu în ultimul rând, de condițiile existente în societatea în care trăiește bolnavul.

Factorii de risc care contribuie la apariția cancerului de prostată sunt:

- predispoziția genetică: dacă una sau mai multe rude de gradul I au suferit de această boală, riscul de a dezvolta cancer de prostată crește semnificativ.

- vârsta peste 65 de ani;

- influența hormonilor androgeni (cancerul de prostată se dezvoltă rapid sub influența androgenilor, hormoni secretați de către testicul și glanda suprarenală;

- dieta: o dietă bogată în grăsimi favorizează apariția cancerului de prostată, în timp ce un regim bogat în fructe, cereale, legume reduce acest risc.

Cancerul de prostată este asimptomatic în primele stadii, însă poate fi descoperit întâmplător de medic în timpul unui control de rutină în urma examenului digito-rectal.

Semnele și simptomele prezente în cancerul de prostată includ:

- polakiurie (nevoia de a urina în mod frecvent) mai ales în timpul nopții;

- disurie (dificultate de a urina);

- prezența de sânge în urină sau în spermă;

- durere perineală (perineu = regiune cuprinsă între organele genital externe și anus), însoțită de senzația de corp străin în rect;

- scăderea cantității de urină (oligurie) precum și a presiunii jetului de urină;

- ejaculare dureroasă.

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