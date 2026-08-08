Drona explodată în Bulgaria, identificată. Ambasadoarea Ucrainei a fost convocată la Ministerul de Externe. Ce sunt dronele-momeală Maya

Potrivit Bulgariei, este vorba despre o dronă-momeală de tip Maya. Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Autoritățile bulgare anunță că au identificat drona care s-a prăbușit și a explodat sâmbătă dimineață în apropierea graniței cu România, la circa un kilometru de o stație de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan. Ar fi vorba despre o dronă-momeală de tip Maya. Între timp, și MAE român a venit cu o reacție, iar MAE bulgar o convoacă pe ambasadoarea Ucrainei.

Ministerul Apărării de la Sofia a anunţat că drona care s-a prăbuşit sâmbătă dimineaţa pe un câmp din Bulgaria la circa un kilometru de staţia de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan este o dronă-momeală de tip Maya, un aparat de zbor "utilizat pe scară largă de forţele armate ucrainene", transmite Agerpres, citând AFP.

"În prezent, nu există indicii că ar fi fost vorba despre un incident deliberat", a adăugat ministerul într-un comunicat, pe baza unei analize preliminare a epavei găsite pe un câmp situat foarte aproape de graniţa cu România.

Ambasadoarea Ucrainei, convocată la Ministerul de Externe al Bulgariei

Ulterior, șefa diplomaţiei bulgare, Velislava Petrova, a convocat-o pe ambasadoare Ucrainei la o întâlnire.

Întâlnirea nu poate avea loc înaintea zilei de luni deoarece ambasadoarea Olesea Ilaşciuk se află în prezent la Kiev, a precizat echipa ministrului bulgar de externe.

Ce spune Ucraina

De cealaltă parte, Ucraina a declarat sâmbătă că nu a vizat "în mod deliberat" Bulgaria şi a promis o anchetă.

"Suntem în contact strâns cu partea bulgară pentru a clarifica circumstanţele", a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Gheorghi Tîhîi.

"Putem afirma cu certitudine că armata ucraineană nu a direcţionat în mod deliberat nicio aeronavă către Bulgaria", a adăugat el, fără a confirma oficial dacă drona era într-adevăr ucraineană.

Prima reacție a MAE român

Între timp, a apărut și prima reacție a MAE român, după ce Ministerul Apărării Naționale (MApN) al României venise deja cu precizări, afirmând că sistemele de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria, după ce premierul bulgar declarase că drona a ajuns în Bulgaria din România.

"În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei, în ziua de 8 august, în jurul orei 08.20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naţionale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spaţiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluţii ale unor ţinte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spaţiul aerian naţional către teritoriul Bulgariei", se menţionează într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de MApN.

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a transmis că este în contact cu omologii bulgari şi cu MApN pe tema dronei prăbuşite pe teritoriul Bulgariei, iar ţara noastră este pregătită să ofere asistenţa necesară. MAE a precizat că România a fost notificată despre acest incident.

"Suntem, totodată, în contact cu MApN, inclusiv pentru aspecte care privesc informarea Aliaţilor NATO. Aşteptăm rezultatele anchetei autorităţilor bulgare. România este pregătită să ofere asistenţa necesară în materie", a adăugat MAE.

Drona, explodată la circa 1 km de staţia de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan

Reamintim că premierul bulgar, Rumen Radev, a declarat sâmbătă, după o reuniune a Consiliului de Securitate din cadrul Consiliului de Miniştri, că o dronă a intrat în spaţiul aerian al Bulgariei dinspre nord, sâmbătă, 8 august, la ora 8:10, şi a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar.

Incidentul s-a produs în imediata apropiere a fostului punct de trecere a frontierei Kardam, între Bulgaria şi România, şi la circa un kilometru de staţia de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan, a precizat Radev. Potrivit acestuia, drona s-a prăbuşit într-un lan de floarea-soarelui și nu a provocat victime.

Ce sunt dronele-momeală de tip Maya

Drona „Maya” este un vehicul aerian fără pilot ucrainean de tip aeronavă, care îndeplinește un rol specific în tacticile de atac aerian. Spre deosebire de dronele de atac kamikaze sau dispozitivele de recunoaștere, „Maya” este concepută pentru a îndeplini funcția de țintă falsă, menită să distragă atenția și să supraîncarce sistemele de apărare antiaeriană.

Datorită simulării unor ținte aeriene mai mari și mai periculoase, aceste drone permit descoperirea pozițiilor mijloacelor de apărare aeriană și crearea de coridoare pentru zborul dronelor de atac și al rachetelor de croazieră. Greutatea dispozitivului este de aproximativ 25 de kilograme.

Potrivit avia.pro, dronele-momeală ieftine și într-o oarecare măsură de unică folosință au devenit o soluție care permite „orbirea” apărării și obligarea acesteia să cheltuiască rachete antiaeriene scumpe împotriva țintelor false. Sursa citată relatează că drona Maya este capabilă să transporte un focos cu o greutate de până la cinci kilograme, ceea ce, în combinație cu utilizarea unor explozibili puternici și a unor detonatoare sensibile, o face nu doar un manechin, ci o muniție completă, capabilă să provoace daune la cădere.

Ce spun soldații ruși despre dronele-momeală Maya

Potrivit Tass, drona Maya are o viteză de croazieră de aproximativ 80 km/h, un plafon operațional de până la 4,5 km și o rază de acțiune de până la 600 de kilometri.

„Detonatoarele, cunoscute sub numele de "Joniks", prezintă un pericol deosebit. Acestea reacționează la sunet, vibrații și schimbări ale câmpului magnetic și pot fi declanșate chiar și după prăbușirea unei drone. Calculele indică faptul că astfel de dispozitive pot detona brusc la o distanță de până la 50 de metri, reprezentând o amenințare pentru geniștii militari, personal și civili”, susțin soldații ruși din cadrul BARS-Bryansk despre dronele Maya, potrivit sursei citate.

Potrivit lor, chiar și după ce sunt lovite, astfel de drone continuă să reprezinte o amenințare serioasă și pot rămâne active mult timp după prăbușire.