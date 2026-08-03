Criza migranților din Spania a luat sfârșit, iar Madridul își reafirmă suveranitatea asupra enclavei Ceuta: Este incontestabil parte din teritoriul nostru

50.000 de migranți au pătruns în Ceuta, Spania. Sursa Foto: Agerpres

Madridul transmite un mesaj ferm privind statutul enclavei Ceuta, în contextul valului de migranți care a provocat o nouă criză la graniță.

Spania a subliniat luni că suveranitatea sa asupra exclavei Ceuta este "incontestabilă", după ce zeci de mii de migranţi au pătruns ilegal pe acest teritoriu nord-african din Maroc, relatează AFP.

Madridul s-a abţinut să critice Rabatul în privinţa afluxului masiv de migranţi de săptămâna trecută, interpretat de unii analişti ca pe un mijloc pentru Maroc de a face presiune asupra Spaniei.

Ceuta şi Melila au fost cucerite în cadrul unei strategii care viza stabilirea de avanposturi ale creştinătăţii pe continentul african. Cele două teritorii sunt revendicate de Maroc.

"Faptul că Ceuta şi Melila fac parte integrantă din teritoriul nostru, din teritoriul spaniol, este incontestabil, în ochii lumii întregi", a declarat luni ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, în cadrul unui interviu televizat.

Aproape o mie de minori au rămas în enclavă

Potrivit Madridului, "cvasitotalitatea" celor circa 60.000 de persoane care au trecut ilegal frontiera joi şi vineri - în principal tineri marocani - au fost retrimise în Maroc.

Delegatul guvernului local din Ceuta, Miguel Angel Perez Triano, a declarat luni că numărul persoanelor care se află încă în Ceuta este estimat la 2.500.

Cel mai înalt responsabil din Ceuta, Juan Jesus Vivas, a estimat în ceea ce-l priveşte să numărul este cuprins între 3.000 şi 5.000.

Aproape o mie de minori au rămas în enclavă, potrivit ONG-ului Save the Children.

Reporterii AFP s-au deplasat în cursul weekendului într-o zonă industrială dezafectată din Ceuta unde sute de minori izolaţi dormeau în aer liber şi spuneau că speră să poată ajunge în Europa continentală.

Venirea în masă a acestor tineri a declanşat o criză diplomatică între Spania şi unii dintre partenerii săi europeni. Italia sau Danemarca au cerut suspendarea Spaniei din spaţiul Schengen, deşi oraşul autonom Ceuta nu face parte din spaţiul de liberă circulaţie, conform Agerpres.

Criza din Ceuta a luat sfârșit. Spania anunţă că aproape toţi migranţii s-au întors în Maroc

Aproape toţi migranţii care au ajuns în Ceuta s-au întors acum în Maroc, a anunțat ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, într-o postare pe X. El a declarat efectiv încheiată această criză apărută după un aflux de cel puţin 50.000 de persoane.

"Aproape toţi cei care ajunseseră în Ceuta s-au întors între timp în Maroc", a scris Albares pe X.

Albares a spus că integritatea zonei Schengen a fost menţinută şi că nu era posibil pentru migranţi să ajungă pe partea continentală a Spaniei fără identificare, răspunzând astfel criticilor venite din partea unor state membre ale UE.

În plus, a criticat ceea ce a numit "confuzia condusă de interese" din jurul acestei crizei, fără a numi direct vreun guvern anume, în contextul în care Italia anunţase mai devreme că va suspenda temporar acordul Schengen privind libera circulaţie cu Spania.

Comisarul european pentru migraţie, informare de la ministrul spaniol de Externe

Totodată, comisarul european pentru migraţie Magnus Brunner a scris pe X că Albares i-a comunicat într-un apel telefonic că "practic toţi cei care au intrat în Ceuta s-au întors ... Nicio persoană nu a trecut pe partea continentală a UE", transmite Agerpres, citând dpa.

Experţi din state membre UE urmează să se întâlnească sâmbătă pentru a discuta evoluţiile, a spus un purtător de cuvânt al preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE.

În plus, o întâlnire a ambasadorilor UE va avea loc luni pentru a evalua situaţia şi a facilita coordonarea.

Cum și când a început criza din Ceuta

Criza din Ceuta a izbucnit la începutul acestei săptămâni cu tineri care traversau înot din teritoriul marocan spre Ceuta, un mic oraș spaniol situat pe continentul african, și a culminat joi cu o intrare masivă și ilegală a mii de oameni care au traversat pe jos un dig care marchează granița dintre Spania și Maroc.

Aceasta a fost catalogată drept cea mai gravă criză a migrației dintre cele două țări din 2021 și a generat numeroase reacții la nivel european.

Mărturiile migranților care au năvălit în Ceuta înot sau cu plute

Imaginile de la granița dintre Maroc și Spania au fost cu adevărat dramatice. Cu precădere bărbați tineri și chiar adolescenți, migranții puteau fi văzuți cum soseau pe apă, înot sau folosind diverse plute. Câteva zeci s-au înecat, dar restul, odată ajunși pe uscat, au forțat gardul de frontieră și au năvălit în orașul autonom, copleșind forțele de securitate locale. Tunurile cu apă și gardurile consolidate nu au rezistat în fața numărului uriaș de migranți. Întrebați despre motivele pentru care au năvălit în Ceuta, majoritatea migranților au mărturisit, pentru presa străină, că duc o viață grea în Maroc:

Salad, din Tetouan, Maroc, în vârstă de 25 de ani: „Venim pentru că avem viața grea în Maroc. Nu avem sistem de sănătate, nici educație. Viața rea din Maroc ne face să înotăm până aici”.

Souleimn, din Tetouan, Maroc, în vârstă de 23 de ani: „Venim aici pentru că nu avem de lucru acasă. Nu e deloc greu să ajungi aici și să-ți regularizezi situația”.

Ahmed Karim, marocan: „În primul rând, vreau să descopăr Europa. În Maroc nu ni se permite să călătorim. /.../ În plus, în Maroc nu sunt locuri de muncă”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declarase vineri că imaginile care veneau din exclava spaniolă Ceuta sunt "inacceptabile" şi a adăugat că "returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre" europene.

"Imaginile care vin din Ceuta sunt inacceptabile. Nu putem permite nimănui să intre în Uniunea noastră fără a respecta normele noastre", a scris Ursula von der Leyen într-un mesaj pe reţelele de socializare.

"Trebuie să înceteze imediat traversările periculoase. Trebuie destructurate reţelele de trafic ilegal. Şi returnările trebuie să fie rapide, aşa cum permit normele noastre", a mai susținut preşedinta executivului comunitar.

Preşedintele administraţiei locale a exclavei spaniole Ceuta, Juan Vivas, anunțase că numărul migranţilor ilegali care au pătruns în ultimele zile pe acest teritoriu spaniol situat pe costa marocană a Africii ajunsese la circa 60.000.

Mai multe țări europene au cerut excluderea Spaniei din spațiul Schengen

Reamintim că apelurile venite din țări europene care cereau excluderea Spaniei din spațiul Schengen se înmulțiseră vineri, după afluxul masiv de migranți din Maroc către orașul spaniol Ceuta din Africa de Nord.

Ministrul de interne finlandez, Mari Rantanen, a susținut vineri excluderea Spaniei din spațiul Schengen din cauza situației migrației din orașul autonom Ceuta, după ce Italia deja luase o astfel de măsură. Ministerul de Interne al Italiei a dispus închiderea granițelor maritime și aeriene ale țării cu Spania, suspendând temporar regimul de liberă circulație Schengen între cele două state.

"Spania a eșuat complet în protejarea frontierei externe a spațiului Schengen împotriva migrației ilegale. Acest lucru nu poate continua. Toate țările europene trebuie să sprijine propunerea lui Meloni. Țările care nu își îndeplinesc obligația de a-și proteja frontierele externe nu pot fi membre Schengen", scria Rantanen pe X.

Totodată, într-o declarație acordată ziarului "Helsingin Sanomat" Rantanen, din partea partidului Adevărații Finlandezi, de extremă dreapta, a declarat că situația din Ceuta reflecta un "eșec absolut" al politicii Spaniei privind migrația și a descris evenimentele de joi drept o "invazie a migranților".

"Lucrurile nu pot continua așa, cu capitularea Spaniei la granița de sud a spațiului Schengen, care este și granița noastră externă cu Uniunea Europeană (UE). Această situație trebuie să se încheie într-un fel sau altul", declarase ea.

Și liderul Democraților Suedezi (SD) și cel al Partidului Popular Danez (DF), cele două principale forțe de extremă dreaptă din aceste țări nordice, și-au exprimat vineri sprijinul pentru suspendarea aplicării acordului de liberă circulație Schengen cu Spania, în urma incidentelor din Ceuta.

"Aceasta este nimic altceva decât o invazie. Spania trebuie să-și închidă imediat granița. Dacă nu o face, ar trebui să fie expulzată din Schengen, iar granițele cu Spania ar trebui închise cu efect imediat", scria liderul SD, Jimmie Akesson, tot pe X.

În schimb, ministrul de externe olandez, Tom Berendsen, declara vineri că este încrezător că Spania va face "ceea ce este necesar" pentru a proteja frontiera externă a Uniunii Europene la Ceuta, îndemnând totodată Marocul să ia "măsuri adecvate" ca răspuns la situație, pe care a descris-o ca fiind "îngrijorătoare".

Liderul partidului britanic de extremă dreaptă Reform UK, Nigel Farage, declarase vineri că situația din Ceuta este de fapt "o bătălie pentru viitorul civilizației noastre" și că "este timpul să ne trezim".

Ce este Ceuta, exclava spaniolă în care au ajuns zeci de mii de migranți

Ceuta este o exclavă spaniolă pe coasta marocană a Africii. Aceasta are suprafața de 18,5 km. pătrați și se află pe coasta Mării Mediterane, lângă Strâmtoarea Gibraltar. O altă exclavă spaniolă în nordul Africii este Melilla.

O exclavă este o parte din teritoriul unui stat care este complet separată de corpul principal al țării respective și este înconjurată de teritoriul unuia sau mai multor alte state. Pentru ca o regiune să fie exclavă din punctul de vedere al țării de origine, ea trebuie să fie inaccesibilă pe uscat fără a trece printr-o altă țară.

Ceuta este un oraș autonom din Spania, situat pe malul african nordic intre Strâmtoarea Gibraltar și mica peninsulă Almina în partea de est. Ceuta se învecinează la nord, est și sud cu Marea Mediterană, la vest și sud-vest cu Marocul pe o distanță de 6,3 km, cu prefecturile și M'Diq Anjra Fahs-Fnideq, ambele aparținând nordul Marocului.

Ceuta acoperă o suprafață de 19 km. pătrați, iar oamenii care trăiesc acolo aparțin în principal religiei creștine și musulmane, dar există și o populație de evrei și într-o măsură mai mică, indieni. Zonele urbane sunt situate în istm.

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