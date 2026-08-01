Premierul Ungariei, Peter Magyar. Sursa foto: Agerpres

Peter Magyar a format un grup de lucru care a impus măsuri dure din cauza crizei energetice. Premierul ungar a făcut anunțul într-un videoclip publicat sâmbătă.

Potrivit lui Peter Magyar, Ungaria se confruntă cu o situație extraordinară, ceea ce este evident și din faptul că Centrala Nucleară Paks a redus producția, astfel încât în ​​prezent produce doar 480 de megawați față de 2000 cât este normal, scrie telex.

„Se așteaptă ca oprirea completă să aibă loc mai devreme, chiar și în weekend”, a anunțat prim-ministrul, adăugând că Mavir, operatorul național de transport al energiei electrice, a implementat protocolul pentru întreruperi semnificative ale sistemului electric.

Peter Magyar impune măsuri dure în Ungaria din cauza crizei energetice

Prim-ministrul a anunțat, de asemenea, un nou decret guvernamental privind restricționarea producției de către marii consumatori. El a spus că majoritatea acestora au asumat restricționarea voluntară, care a avut rezultate măsurabile: angajamentele asumate până acum vor scoate din rețea aproximativ 240 de megawați de sarcină măsurabilă. Totuși, acest lucru nu va fi neapărat suficient în cazul unei noi întreruperi în Paks.

Prin urmare, conform noului decret guvernamental, ca prim pas, se solicită marilor consumatori să își restricționeze voluntar consumul, iar oricine nu își respectă angajamentele se poate aștepta la sancțiuni. Pe baza decretului, Mavir poate obliga marii consumatori să reducă consumul după o avertizare prealabilă și, de asemenea, pot deconecta temporar anumiți jucători de la rețea, a anunțat Peter Magyar, adăugând că populația se află chiar la capătul lanțului de restricții.

Guvernul a decis, de asemenea, următoarele:

De luni, traficul feroviar de marfă va fi oprit în perioada cea mai critică, între orele 17:00 și 22:00;

Se va extinde telemunca pentru toate posturile din administrația de stat unde se permite acest lucru. Mediul privat este rugat să procedeze la fel. Iluminatul decorativ al tuturor instituțiilor statului va fi stins;

Autoritățile responsabile cu apa au fost rugate să impună imediat restricții de gradul trei privind apa, acolo unde este justificat, și a fost dispusă o interdicție de udare a terenurilor de sport. De asemenea, piscinele nu pot fi umplute.

Magyar a mai declarat că se află în continuă consultare cu autoritățile slovace și austriece responsabile cu apa. Prim-ministrul a declarat că, contrar știrilor false care se răspândesc pe internet, nici Austria, nici Slovacia nu au introdus restricții privind apa care ar reduce cantitatea de apă din Dunăre care ajunge în Ungaria.

Criză energetică din cauza scăderii debitului pe Dunăre. Ce se întâmplă în România

Și România se confruntă cu o situație similară cu cea din Ungaria. Nivelul scăzut al Dunării a determinat zilele trecute închiderea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, iar premierul Ilie Bolojan a anunțat ieri că și Unitatea 2 ar putea să fie oprită.

De asemenea, primarul din Iași, Mihai Chirica, a anunţat că va introduce măsuri de economisire a energiei electrice pe timpul nopţii, în contextul stării de alertă instituite la nivel naţional în energie.

„România se află într-o situaţie energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forţat oprirea producţiei la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administraţiei locale, este să intervenim preventiv şi responsabil. În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raţionalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopţii în municipiul Iaşi, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte", a transmis primarul Mihai Chirica.