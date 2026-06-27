Centrala nucleară Paks, afectată de caniculă: Decizia luată de Ungaria pe fondul temperaturii ridicate a apei Dunării

centrala nucleara Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jplenio1

Centrală nucleară Paks a redus producția unuia dintre reactoare din cauza temperaturii ridicate a apei Dunării.

Centrala nuclearoelectrică Paks din Ungaria a redus producţia unuia dintre cele patru reactoare ale sale cu 243 MW din cauza temperaturii ridicate a apei din Dunăre, pe fondul unui val de căldura record, a anunţat sâmbătă operatorul centralei, MVM, pe site-ul său, informează Reuters, citată de Agerpres.

MVM a explicat că o măsurătoare efectuată sâmbătă dimineaţă a arătat o temperatură a apei de răcire în aval de centrală de 29,7 grade Celsius, depăşind pragul de intervenţie de 29,5 grade Celsius.

Inginerii au început să reducă producţia reactorului 3 la ora 14.00 GMT, a precizat compania.

Legislaţia ungară impune controale regulate ale apei de răcire din aval atunci când temperatura Dunării depăşeşte 25 grade Celsius.

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Gospodăriile nu vor fi afectate

Experţii vor efectua un nou set de controale ale temperaturii începând de duminică, ora 09.00 GMT.

Măsurile ulterioare vor depinde de rezultatele controalelor de temperatură de duminică.

Ministrul ungar al energiei, Istvan Kapitany, a declarat că gospodăriile nu vor întâmpina nicio modificare din cauza producţiei reduse a centralei.

Ministrul a cerut anterior gospodăriilor să îşi reducă între orele 16.00-19.00 GMT consumul de energie electrică pentru a reduce solicitarea reţelei electrice.

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