O fetiță de 7 ani a murit înecată la un ștrand din București. Părinții erau la masă

Poza Rol Ilustrativ Piscina Capitala. Sursa Foto: Agerpres

O fetiță de 7 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-o piscină a unui ștrand din București, în timp ce părinții săi se aflau în apropiere, la masă.

Un incident șocant s-a petrecut pe 26 iunie la un cunoscut ștrand din București. O fețiță de numai șapte ani s-a înecat în piscină, la doar câțiva pași de părinții săi. frecventat de mulți oameni mai ales în perioada verii.

Copila de șapte ani ar fi plecat, se va stabili dacă a avut sau nu acordul familiei, de la masa unde petreceau părinții săi și ar fi intrat în apă.

Oamenii care se aflau la piscină au dat alarma

La scurt timp, oameni care se aflau în locație ar fi dat alarma după ce ar fi văzut corpul micuței plutind pe apă.

fetița a fost scoasă de urgență și i s-au aplicat manevre de resuscitare, însă aceasta nu a mai fost salvată.

Cazul a fost preluat de procurorii PTB, care fac cercetări pentru a elucida modul în care a avut loc tragicul eveniment.

Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, potrivit România TV.

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